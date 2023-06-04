Ayvalık'ta Teferic coşkusu zirveye taşındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Boşnak kökenli vatandaşların bahar bayramı olarak nitelediği Teferic Şenlikleri renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik programı çerçevesinde, ilçenin en büyük mahallelerinden Küçükköy’de yaşayan sanat tarihçisi Dr. Berrin Akın, “Belleklerimizde Küçükköy” söyleşiyle Teferic’in anayurdunda bir bahar yağmuru altında izleyicilere adeta tarihe bir yolculuk yaptırdı. Şenliklerin ikinci gününde; Ayvalık’ın önemli gurmelerinden İzzet Durko, Balkan kültürünün en özel damak lezzetlerini Küçükköy Meydanı’nda tanıtarak, yaptığı yemekleri Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyeleri Tülay Çankaya ve Hüseyin Ergin’in yanı sıra etkinliklere katılanların beğenisine sundu. İzzet Durko’yu gerçekleştirdiği workshop sırasında Balkan kültürünü günümüzde de yaşatmaya çalışan babası Recep Durko da yalnız bırakmadı.

İkinci etkinlikleri Balkan müziğinin sevilen sanatçısı Suzan Kardeş’in verdiği konserle tamamlandı.

Sempatik tavırları ve birbirinden güzel Rumeli türküleriyle izleyicilerin adeta kulaklarının pasını silen Suzan Kardeş’e konser sonunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bir buket çiçek sunarak teşekkür etti.

Küçükköy Teferic Şenlikleri 3 gün mahalle ve sokak aralarında sokak sanatçıları tarafından gün boyunca verilen mini konserler, sanat atölyeleri faaliyetleri, workshoplar, film ve tiyatro gösterimleriyle sürdü.