Ayvalık'ta Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye TCSG-905, KB-4510 ve KB-4305 isimli botlarını gönderen Sahil Güvenlik, Yunan unsurlarınca botları patlatılan ve Ege Denizi’nde sürüklenen göçmenleri kurtardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 göçmen Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı. 45 göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.