Ayvalık'ta Türk karasularına itilen 37 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca durdurulup, Türk karasularına itilen 37 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurlarınca durdurulup, Türk karasularına itilen 37 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında Midilli Adası’na giderken, Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından durdurulan bir lastik bottaki 37 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik tarafından botları patlatılarak Türk karasularına itildi. Denizde adeta can pazarının yaşandığı olayı gören balıkçılar Sahil Güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) şişme bottaki 37 göçmeni kurtardı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 37 göçmene; gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.