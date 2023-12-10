Ayvalık'ta uyuşturucu satışına geçit yok

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan Narkotik ekipleri güven verdi.

Geçtiğimiz hafta Ayvalık’ta istihbari bir bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği bünyesindeki ekipler bir şahsın üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramalarda; 59 parça halinde satışa hazır 85 gram, kavanoz şişeleri içerisinde de 105 gram olmak üzere toplam 190 gram esrar, çok miktarda uyuşturucu hap, uyuşturucu satışında kullanıldığı belirlenen iki adet hassas terazi, çok miktarda uyuşturucu paketlemesinde kullanılan kilitli şeffat poşet, 3 adet esrar öğütücü ve dijital materyaller ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olan narkotik ekipleri; Ayvalık’a uyuşturucu madde getireceği istihbaratına ulaştıkları bir aracı takibe aldı. Biri erkek, biri kadın olmak üzere iki kişi yakalayan ekiplerin; şahısların üzerinde ve arabada yapılan aramalarda 102 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 1 buçuk gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye çıkarılan U.P. isimli erkek şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.B.E. isimli kadın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği bünyesindeki ekipler; polis kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan bir araca yönelik yaptıkları operasyonda 34 gram kokain, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından kazanılan 10 bin TL nakit para, ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ile 4 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili O.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık Narkotik Polisi’nin önceki gün gerçekleştirdikleri operasyonda ise; şüpheli bir araç durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Y.E.T. ve M.S. isimli iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda 210 gram skank maddesi, ayrıca uyuşturucu satışından elde edilen 29 bin TL ele geçirildi.

Konuyla ilgili her iki şahısın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki başta uyuşturucu ticareti olmak üzere tüm suç ve suç unsurlarıyla kararlılıkla yaptıkları mücadeleyi daha da arttırarak sürdürecekleri belirtildi.