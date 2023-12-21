Ayvalık'ta yaşlılar için ikinci bahar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapımı tamamlanan yaşlı bakımevinin hizmete açılmasına sayılı günler kaldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’ne ait değerli arazi üzerinde yardımsever Cihan Şişman’ın inşaatını tamamladığı, tefrişatına Ayvalık Belediyesi’nin başladığı Ayvalık’ın ilk yaşlı bakımevinin hizmete açılmasına sayılı günler kaldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bağışçı Cihan Şişman ve açılışın ardından idaresini gerçekleştirecek olan gönüllü yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sebahat Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi’ni ziyaret ederek çalışmaları denetledi.

Sahilkent (Şirinkent) Mahallesi’ndeki Ayvalık’ın ilk tam donanımlı Sebahat Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi’nin çok yakında Ayvalıklı hemşehrilerine hizmet vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Söz verdik yapıyoruz. Tefrişatın tamamlanmasının ardından kısa süre içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ayvalık halkı ile birlikte sürdürülebilir olarak devamına katkı sunmak amacıyla yaşlı bakımevini idare edecek olan derneğimizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte yeni gönüllülerin katılımıyla büyüyecek derneğimizle birlikte yaşlı bakımevimizi ziyaret ettik. Detaylar tamamlanıyor, tefrişatı da kısa içinde bitirilecek ve Ayvalıklılar ile birlikte açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Günün şartlarına uygun ve modern bir yaşlı bakımevinin Ayvalık’a kazandırıldığını vurgulayan Başkan Ergin, Sebahat Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi’nin açılış kurdelesini birkaç ay içinde kesmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Başkan Ergin, “Keşkelerimiz arasında yer alan bir projemizin daha yaşama geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Yaşlılarımıza hizmet etmek bizim görevimiz, onlara Ayvalık’ta ikinci baharı yaşatacağız. Ayvalık Belediyesi olarak yaşlılarımızın bize seslendikleri andan itibaren yanlarındayız. Tecrübeleriyle bize yol gösteren, yolumuza ışık tutan değerli büyüklerimize hayata geçirdiğimiz yaşlı bakımevinde konaklama ve bakım ünitelerinin yanı sıra hobi ve sanat atölyeleri, sosyal faaliyet alanlarında da hizmet edeceğiz” dedi.