Ayvalık'ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık'ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 göçmen kurtarıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Ayvalık açıklarında bir lastik bot üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bölgeye KB-4510 isimli ekibini gönderen Sahil Güvenlik, Yunan unsurlarınca botları patlatılan ve Ege Denizi’nde sürüklenen göçmenleri kurtardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 göçmen Cunda Adası’nda ki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

42 göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.