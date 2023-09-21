Ayvalık'ta Yunan unsurlarının geri ittiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık'ta Yunan unsurlarının geri ittiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir lastik botla Midilli Adası’na giderken Ege Denizi’nde Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen, KB-4510 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

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Çakmak Yapı

Kurtarılan göçmenler Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç gibi insani yardımlar yapılan 13 göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.