Ayvalık'ta yunus balığının sürat teknesi ile yarışı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, güzel havanın tadını küçük sürat teknsiyle denizde çıkarmak isteyen Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, eşi Burhan Özlemiş’e sevimli bir yunus balığı eşlik etti.

Yeni Cunda Köprüsü’nün hizmete girmesiyle ortaya çıkan akıntı sonucunda hızla temizlenmeye başlayan Ayvalık Körfezinde, son yıllarda yunus balıkları sıklıkla görülmeye başlandı.

Geçtiğimiz yıl bir yunus balığının sahil bandındaki gezi teknelerinin şamandırasıyla oyunlar oynamasının dron kameralarına yakalanmasının ardından, bir kano sporcusunun yunuslarla yarışması gibi ilginç haberlerin yayınlandığı Ayvalık’ta bu kez Özlemiş çifti sürat tekneleriyle yarışan sevimli bir yunusun görüntülerini çekti.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, ilçenin tanınmış esnaflarından eşi Burhan Özlemiş ile kendilerine ait küçük bir sürat teknesiyle güzel havanın Ayvalık Körfezi içerisinde tadını çıkarmak istedi. Tavuk Adası yakınlarında teknenin etrafında suyun üzerine çıkıp, atlayan ve tekne ile yarışan yunusu fark eden Özlemiş çifti önce şaşırdı sonra da bu sevimli deniz canlısıyla yarışmaya başladı.

Teknenin etrafında turlar atan ve sık sık su yüzüne sıçrayıp, yeniden denize atlayarak Özlemiş çiftini adeta selamlayan yunusun sevimli halleri ise cep telefonuyla görüntülendi.

Denizde yaşadıkları anların görüntülerini kendisine ait sosyal medya sayfasında paylaşan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, sevimli deniz canlısının hareketlerinin kendilerine adeta yaşam enerjisi saçtığını söyledi.