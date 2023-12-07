Ayvalık, tam donanımlı kreş ve konuk evine kavuşuyor

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, 150 Evler Mahallesi’nde kapalı ve açık alanlarıyla toplam bin 66 m2 üzerine inşa edilecek bir Kreş ve Konukevi projesini yaşama geçiriyor.

Ayvalık’ı en güzel hizmetlerle buluşturmaya var gücüyle devam eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Belediye Meclisimizce alınan kararla Ayvalık’ımızı tam donanımlı bir kreş ve konukev’ne kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, Ayvalık’ın ilk tam donanımlı kreş ve konukevi’ni çok yakında hizmete açıyoruz” dedi.

İki ayrı girişi bulunan binanın ilk iki katında 6 yaşına kadar çocukların gündüz bakımevi hizmeti sunacağını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, uzman kadrosuyla Belediye bünyesinde hizmet verecek kreşin, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olacağını söyledi. Konukevi’nin ise 15 bağımsız odasında 50’yi aşkın kişinin konuk edilecek şekilde tasarlandığına da değinen Başkan Ergin şu bilgileri verdi, “Kente gelen öğrencileri, gençleri, sporcuları, konuklarını en iyi şartlarda konukevimizde ağırlayacağız. Ayvalık’ın en ihtiyaç duyulan noktalarından birinde hizmet verecek projemizi, kentimizin diğer bölgelerinde de ivedilikle uygulamaya devam edeceğiz. Projenin kreş bölümü toplam 479 m2 olacak. İlgili yönetmeliklere uygun şekilde göre projelendirilmiş olup, 18-36 ay uyku ve oyun odasından, ayrı ayrı olmak üzere 3-4 yaş, 4-5 yaş ve 5-6 yaş etkinlik, uyku ve oyun odalarına, yemekhane, revir, açık oyun ve etkinlik alanlarına, öğretmenler odası ve idari ofis bölümlerine kadar a’dan z’ye her şey düşünüldü. Belediye Konukevi bölümü ise yemek alanlarından, sosyal alanlara, dinlenme ve toplanma alanlarına kadar her imkâna sahip olacak. Çocuklarımıza güçlü yatırımlarla güzel bir gelecek hazırlıyoruz, çünkü bizi bu kentin çocukları, bu kentin insanları ilgilendiriyor. Geleceğin Ayvalık’ını, Ayvalık’ın Geleceğini hazırlıyoruz.”