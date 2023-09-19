Ayvalık Zeytin Müzesi'nde kadın zeytin çiftçilerine sektörel eğitim

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün başkenti olarak kabul edilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere sektörel eğitimler verildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın katkılarıyla kurulan Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü tarafından Ayvalıklı kadın zeytin çiftçilere eğitim verildi. Ayvalık Belediyesi’ne ait Zeytin Müzesi’nde verilen eğitimlerde; daha verimli hasatlar için modern tarım teknikleri, iklim dostu iyi tarım yöntemleri ile sürdürülebilir üretim, organik zeytin yetiştiriciliği ve daha birçok konu hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitimlere 112 kadın çiftçi katıldı.

Projenin Koordinatörü Bülent Önder, “Burada Körfez Bölgesi’nde yer alan 112 kadın zeytinci, çok yoğun bir eğitim programı çerçevesinde zeytin yetiştiriciliğinden, dünyada ve Türkiye’de zeytin sektörünün durumuna, zeytinyağı üretimine, zeytinin çevreye olan etkilerine, iklim değişikliklerinin zeytinciliğe yönelik etkilerine, pazarlama ve marka oluşturma, sürdürülebilirlik, anıt ağaçlarının korunması gibi pek çok alanda eğitimler görüyorlar. Farkındalıkları artıyor. Değer zincirimizin bir parçası haline nasıl gelebilecekleri konularında bilgi sahibi oluyorlar” dedi.

Zeytincilik sektörünün en önemli sorunların verimlilik, markalaşma ve pazarlama sorunları olduğuna işaret eden Önder, “Dolayısıyla bu eğitim dahilinde biz bu sorunların da farkında olarak bir program geliştirdik ve burada kadın zeytincilerin girişimcilik yönlerini biraz daha arttırabilmek, destekleyebilmek, zeytincilik sektöründe verimliliği arttırmak ve aralarında bir birlik kurabilmek amacını öne çıkardık. Tüm bunlardan hareketle şunu söyleyebiliriz; bu eğitim çerçevesinde oluşturulan farkındalıkla mutlaka zeytincilikte verimlilikte, pazarlamada mutlaka bir değer artışı yakalayabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Asıl hedef; milli ürün zeytinyağını hak ettiği yere getirebilmek

Zeytinyağı Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı da, Ayvalık Belediyesi’ne kendilerini Zeytin Müzesi’nde misafir ettiği için teşekkür etti. Kadın zeytin üreticilerini desteklediği için, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve ekip arkadaşlarına şükranlarını sundu. Cavlı, “Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinden bakıldığında, mesela İspanya’da 350 milyon zeytin ağacı varken, 1 milyon 400 bin ton zeytinyağı üretimi gerçekleştirebiliyor. Türkiye olarak bizim zeytin ağacı sayımız, İspanya’nın yarısı kadar. Ama 175 milyon zeytin ağacında son 5 yıla baktığımızda ortalama 200 bin ton zeytinyağı üretebiliyoruz. Bu verimlilik kaybını minimize etmek, problemlerin nedenlerini sorgulamak ve üreticilerden bu konularda gerekli bilgileri alıp, üretimin verimini, kalitesini, kârlılığını, marka değerlerini artırabilmek, markalaşmalarına yardımcı olabilmek için bu eğitimleri veriyoruz. Bu projeyi son derece önemsiyoruz. Şu anda katılımcılarımız çok iyi. Son derece ilgililer. Onlara yaptığımız görüşmelerde, bu eğitimlerin kendileri için çok faydalı olduğunu söylediler. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Bizim ana hedefimiz; zeytinyağının ülkemizde kalitesini ve verimliliğini artırarak, milli bir ürün olan zeytinyağını hak ettiği yere getirebilmektir. Bu projeyi başlatmamızın sebebi de budur. Sektörde eksikliklerini gördüğümüz tüm konularda bu eğitim çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Eğitime katılan kadın çiftçiler memnun

Eğitimlere katılan İTÜ Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ceren Doğa Korkmaz ise, “Ben, Ayvalıklı bir ailenin kızıyım. Bu zeytin ve zeytinyağı eğitim programından yararlanıyorum şu anda ve bundan çok memnunum. Ayvalıklı bir kadın olarak, zeytinyağı ile ilgili eğitim almak ve gelecek nesillere bunu aktaracak olmak beni son derece memnun ediyor. İleride de zeytin yetiştiriciliği üzerine çalışmak adına bu konuda daha çok bilgi sahibi olmak isterim. Burada biz zeytinyağının nasıl üretilebileceğini, zeytin ağaçlarının nasıl yetiştirildiğini, bir yıl boyunca bir zeytin ağacına nasıl bir bakım uygulanması gerektiğine ilişkin konuları öğreniyoruz. Bunların yanı sıra da; girişimcilik, pazarlama, marka oluşturma gibi konularda da bilgileniyoruz” dedi.

Öte yandan ilk 12 kadın çiftçinin pilot eğitimine tabi tutulduğu, 100 kadın çiftçinin de 25 kişilik 4 grup halinde eğitimlere katıldığı öğrenildi. İlk aşamasının Ayvalık’ta gerçekleştirildiği eğitimlerin Burhaniye ve Edremit’te de süreceği bildirildi.