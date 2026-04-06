Ayvalıkgücü'nün dinamosu devlerin takibinde

Ayvalıkgücü Belediyespor’un henüz 20 yaşındaki ön libero oyuncusu Emirhan Boz, bu sezon sahaya koyduğu performansla adeta parmak ısırtıyor.

Sezon başından bu yana bitmek bilmeyen enerjisi, yüksek temposu ve oyun zekâsıyla takımının en önemli parçalarından biri haline gelen genç yetenek, kısa sürede Ayvalıkgücü’nün "gizli kahramanı" olmaktan çıkıp ligin dikkat çeken yıldızları arasına adını yazdırdı.

Orta sahada basmadık yer bırakmayan, hem savunmada hem hücum geçişlerinde kritik rol üstlenen genç oyuncunun yükselen grafiği, süper ligdeki dev takımların dikkatinden kaçmadı. Dört büyük takımdan da talipler olan Emirhan’ı Anadolu kulüpleri de takip listesine aldı. Kulüp yöneticilerinin, genç futbolcuyu bir süredir yakından takip ettiği ve detaylı raporlar hazırlattığı öğrenildi.

Teknik kapasitesi, oyun disiplini ve sahadaki liderliğiyle yaşıtlarının önüne geçen başarılı oyuncu için önümüzdeki transfer döneminde somut adımların atılabileceği konuşuluyor.

Ayvalıkgücü cephesi ise yıldız adayını kaybetmek istemese de, gelecek cazip tekliflere göre masaya oturabileceğinin sinyalini veriyor.