Ayvalıklı 130 eğitim fidanına burs

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik zorluk içindeki Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdikleri Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin yeni eğitim döneminde 130 öğrenciye on ay boyunca 800 lira burs vermeye devam ettiklerini söyledi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, eğitim döneminde, aldıkları projeleri ve Erasmus ile yurt dışına eğitime giden öğrencilerin de burslardan yararlandırıldığını hatırlattı.

2020 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Eğitime Destek Derneği’nin hayırsever Ayvalıklıların destekleriyle katlanarak büyüdüğünü ve her yıl burs verilen öğrenci sayısının arttığını ifade eden Başkan Ergin, “Yeni eğitim öğretim yılına Eylül ayında başladı, yeni başvuran öğrencilerin değerlendirmeleri de tamamlandı. Başvuran her öğrencimize burs verme kararı aldık. Bunda da Ayvalıklı hayırseverlerin önemli bir katkısı oldu ve olmaya da devam ediyor. Öğrenciler on ay boyunca destek alacak” dedi.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ülkenin dört bir yanındaki okullarda eğitime başladıklarını tıp, diş hekimliği, mühendislik gibi fakültelerde eğitim gördüklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ara elemanlara önem verdikleri için iki yıllık meslek yüksekokulu öğrencilerinin de burslardan yararlandırıldığını belirtti. Başkan Ergin, “Ülkemizin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrencilerimize dernek olarak bir nebze olsun katkı ve destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık’ta yardımseverlerin desteğiyle önemli bir güç birliği oluşturduk, karşılığında öğrencilerimizin bütçeleri rahatlayacak. Öğrencilerimiz bu desteğin karşılığında Ayvalıklı olmanın bilincini yaşayacak. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak” diye konuştu.