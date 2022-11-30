Ayvalıklı atletler Türkiye Şampiyonası öncesinde buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla sesini duyuran Ayvalık Atletizm Spor Kulübü 16 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi yarışmalarında kazandıkları şampiyonluk kupasının sevincini Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile paylaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Atletizm dünyanın en eski sporlarından biri, Ayvalık bu spora çok uygun bir alan. Doğal alanları ve tabiat parkları bu spora elverişli. Atletizm kulübümüze olabildiğince destek olup, bu sporu kentimizde daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Sporcularımız kazandıkları kupaları bize getirdiler çok mutluyuz. 17 Aralık’ta Türkiye Şampiyonası’na katılacaklar, onları destekliyor ve güveniyoruz. Ayvalık’taki tüm gençlerimizi ve ailelerini de spora, kulüplerimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Başkan yardımcılığını ve antrenörlüğünü Milli Sporcu Özgür Ozan Pamuk’un yaptığı kulüp, 16 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi yarışmalarında U-18 kızlar kategorisinde bölge şampiyonu U-16 kızlar kategorisinde bölge ikincisi ve U-14 erkekler kategorisinde bölge ikincisi oldu.

Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Ayvalık Atletizm Spor Kulübü 17 Aralık’ta Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda ter dökecek.

Bölge şampiyonluğu kupasını Başkan Mesut Ergin’e takdim eden sporcular, destekleri için Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ettiler.

Ayvalık Belediyesi Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri’nde spor etkinlilerini ve antrenmanlarını gerçekleştiren Ayvalık Atletizm Spor Kulübü Ayvalık’ta 12 yaş ve üzeri tüm gençleri bünyesinde spor yapmaya davet ediyor.