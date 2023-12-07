Ayvalıklı engellilerden sağlıkçılara anlamlı ziyaret
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engeliler Derneği (BOED) Genel Merkezi bünyesindeki engelliler İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engeliler Derneği (BOED) Genel Merkezi bünyesindeki engelliler İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı çerçevesinde gerçekleşen ziyaret, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil’in konukseverliğiyle gerçekleşti. Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce ve BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in öncülüğündeki ziyarette; dernek üyesi ve AHEM bünyesinde iş atölyelerinde faaliyet gösteren engelli kursiyerler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ganigil’den kurum işleyişi hakkında bilgiler aldı.