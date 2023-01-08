Ayvalıklı tekvandoculara yılın ilk kuşak sınavı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin tekvando sporunda gururu olan Ayvalık Spor Kulübü 2023 yılı 1.dönem kuşak sınavını 98 sporcunun katılımı ile gerçekleştirdi.

Kuşak sınavı, Türkiye Tekvando Federasyonu ümitler teknik kurul üyesi Memduh Babat nezaretinde yapıldı. 15 yıldır Ayvalık’ta çocuklar ve gençlere olimpik bir spor branşı olan tekvando branşında Ayvalık Spor Kulübü bünyesinde profesyonel olarak eğitim veren ve aynı zamanda Türkiye Tekvando Federasyonu Gençler Milli Takım Antrenörü olarak görev yapan Volkan Sersan yaşatılan her türlü sıkıntı ve soruna rağmen Ayvalık’ta en fazla lisanslı sporcuya sahip olan spor kulübü olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışmalarının aralıksız hafta içi ve hafta sonu devam etmekte olduğunu belirten Volkan Sersan, 6-14 yaş arası çocuklara yönelik eğitimlerin de devam ettiğini vurguladı.