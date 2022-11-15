Ayvalıklı tekvandoculardan 1 yılda 104 madalya

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Spor Kulübü’nün taekwondocu gençleri başarıdan başarıya koşuyor. 2022 yılında illerarası, bölgesel ve il şampiyonalarında, 38 altın, 29 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplamda on ayda 104 madalya kazanan gençler madalyaya doymak bilmiyor.

13 yıl boyunca; Bayramiç, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Lüleburgaz, Sivas Cumhuriyet kupaları, Yıldızlar Avrupa ve Güney Kore, Almanya, Belçika, Hollanda, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Güney Kıbrıs, Sırbistan Dünya şampiyonalarından madalyalarla dönen gençleri motive eden antrenör Volkan Sersan, “Ayvalık Spor Kulübü olarak 13 yılda 11 ülkede uluslararası şampiyonalara katıldık ve dokuzu uluslararası olmak üzere taekwondo branşında 113 takım kupasına sahibiz. Balıkesir spor tarihinde taekwondobranşında ilk kez Dünya Şampiyonası’nda milli takım antrenörü olarak görev yaptım. 13 yıldır Ayvalık ilçesinde olimpik bir spor branşı olan taekwondo sporunu çocuklara ve gençlere kesintisiz olarak vermekte olan Ayvalık Spor Kulübü’nün sporcuları her geçen gün başarı grafiğini yükseltiyor. Çalışmalarmızı büyük bir gayret ve özveriyle sürdürüyoruz. Taekwondo ülkemizin satranç ve voleyboldan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip olan spor branşıdır. Aynı zamanda katılmış olduğu her olimpiyat oyunlarında madalya getiren tek spor branşımız” dedi.

2022 yılında bugüne kadar 213 sporcu lisanslaması yaptıklarını anlatan Volkan Sersan, kulüpte lisanslı aktif olarak 127 sporcunun eğitim gördüğünü söyledi. Balıkesir’de en fazla lisanslı sporcuya sahip olduklarını hatırlatan Sersan, “Bunun bilinciyle taekwondo sporunun Ayvalık İlçe temsilcisi olarak işimizi severek, profesyonel olarak yapıyoruz. Eğitim gören çocuklarımıza ve gençlere gerçekten değer ve önem verdiğimiz için lisanslı sporcu sayımız ile her sene Ayvalık’ta ilçe birincisi oluyoruz. Balıkesir ilinin de en fazla lisanslı sporcuya sahip olan spor kulüplerinden biri olma unvanımızı koruyoruz. Bu sporcularımızın içinde uluslararası ve ulusal şampiyonalarda derece elde etmiş, Türkiye derecesi elde etmiş ve milli takımlarımız adına yarışmış birçok sporcumuz bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk ilkelerimiz gereği aile durumu iyi olmayan ve yetenekli 13 sporcuya da kulübümüz bünyesinde ücretsiz eğitim vermekteyiz” diye konuştu.