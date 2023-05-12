Ayvalıklı yelkenci Nurhayat'tan yepyeni bir başarı daha

Yıllardır rüzgâr sporları yarışmalarında elde ettiği önemli derecelerle dikkatleri üzerinden toplayan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi bünyesindeki sporcular başarıya doymuyor. Bu başarılara sahip Ayvalık’tan geçtiğimiz ay Avrupa şampiyonluğu elde ederek Türkiye’nin gururu olmayı başaran Nurhayat Güven bu kez de İzmir’de düzenlenen Okullar arası Yelken Tecno 293 Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Ayvalık’ta; Cunda Windsurf Kulübü’nde çalışmalarını sürdüren 16 yaşındaki Avrupa Şampiyonu Nurhayat Güven, İzmir’in Urla ilçesindeki Göztepe Yelken Kulübü Tesisleri’nde 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Okullar arası Yelken Tecno 293 Türkiye Şampiyonası’nda şampiyonluğu göğüsledi.

Nurhayat Güven; Ayvalık Açı Koleji takımı bünyesinde katıldığı Genç Kızlar kategorisinde birinci olduğu şampiyonada, Genç Erkekler kategorisinde de aynı okul takımındaki İlgim Çetin ve Ömer Faruk Çaldıran ile şampiyonaya Yıldız Erkekler etabında Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu adına katılan Kuzey İlhan Eraslan da dördüncü olmayı başardı.

Sporcularından Nurhayat Güven’in Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından, eğitim gördüğü Ayvalık Açı Koleji adına katıldığı Okullar arası Yelken Tecno 293 Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği Türkiye şampiyonluğundan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cunda Windsurf Kulübü Başkanı ve Antrenörü Buğra Mehmet Kandiş ise dört sporcusunun da elde ettiği derecelerden son derece memnun olduğunu söyledi.

Kulübün başarılı sporcularından Nurhayat Güven’in yanı sıra İlgim Çetin, Ömer Faruk Çaldıran ve Kuzey İlhan Eraslan ile gurur duyduğunu vurgulayan Buğra Mehmet Kandiş, sadece iki yıl önce kurduğumuz kulübümüzün kısa bir zaman içerisinde Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye dördüncülüklerini elde etmesi beni ve kulübümüzün tüm yöneticilerini ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Türkiye şampiyonalarında daha fazla sporcu ile katılıp daha fazla ödül almayı hedefliyoruz” diye konuştu.