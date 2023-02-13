Azerbaycan arama kurtarma ekipleri 51 kişiyi sağ olarak kurtardı

Azerbaycan’dan gelen arama kurtarma ekipleri, şimdiye kadar 51 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok ülkeden Türkiye’ye gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri ise şimdiye kadar 51 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı.

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı Halkla İlişkiler Başdanışmanı Turgay Abbaslı, Azerbaycan’ın 760 kişilik arama kurtarma ekibi ile Kahramanmaraş’ta görev yaptığını belirterek, “Bu ekibin içerisinde sağlık personeli de var. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu. Depremden zarar görmüş insanlar oraya artık gidiyorlar ve lazım olan tedavilerini görüyorlar. Şu ana kadar Acil Durumlar Bakanlığı’nın ekipleri tarafından 51 kişi sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. 613 kişinin cesedi ise enkaz altından çıkarılarak kurumlara verildi. Şu ana kadar bakanlık tarafından depremde zarar görmüş insanlara yardımlar da geldi. 10 uçak ve 3 konvoyla yardımlar Türkiye’ye ulaştı. Karayolu ile gelen araçların toplam sayısı 39’dur. Bu araçların içerisinde yardım malzemeleri, muhtelif büyüklükte olan çadırlar, ısıtıcılar ve diğer lazım olan aletler var” açıklamasında bulundu.

Depremden zarar gören vatandaşlara seslenen Abbaslı, “İki kardeş ülke şu anda beraber arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor. Elimizden geldiği kadar insanların sağ olarak çıkartılması için çalıştık. Umuyoruz en kısa zamanda depremden zarar görmüş insanların tüm ihtiyaçları giderilir” dedi.