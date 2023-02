Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Tüm Azerbaycan halkı, kardeş Türk halkının yanındadır'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. Aliyev, taziye defterine, "Tüm Azerbaycan halkı kardeş Türk halkının yanındadır” notunu yazdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ne taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra depremde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzaladı. Büyükelçi Bağcı ile bir süre sohbet eden Türkiye’de medyana gelen depremlerde masum insanlar hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının büyük bir trajedi olduğunu söyledi.

"Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz"

Azerbaycan’ın her zaman olduğu gibi ilk dakikalardan ve saatlerden itibaren kardeş Türkiye’nin yanında olduğunu belirten Aliyev, “Biz her zaman olduğu gibi desteğimizi ve dayanışmamızı gösterdik. Bu acı trajedinin sonuçlarının bir nebze de olsa ortadan kalkmasına yardımcı olabildiysek, bunu kendimiz için bir onur sayıyoruz. Türkiye, iyi günde de, zor günde de her zaman yanımızdaydı. Bu korkunç deprem bizi çok sarstı. Her birimiz için büyük manevi acıya neden oldu. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı’nı telefonla aradığımda taziyelerimi ilettim, tüm varlığımızla yanınızda olduğumuzu ve sürekli heyetler gönderildiğimizi söyledim. Aynı zamanda doktorlar, kurtarıcılar, gönüllüler gönderiliyor ve gönderileceğini de söyledim” dedi.

"Kardeşliğimizi tüm dünyaya gösteriyoruz"

Azerbaycan halkının kendi öz kardeşlerine destek olmak için ellerinden gelen yardımları yaptıklarını söyleyen Aliyev, “Kimi battaniye, kimi yatak getiriyor, kimi ise ceket getiriyor. Halk neye gücü yetiyorsa onu esirgemiyor. Gerçek kardeşlik ilişkilerinin sadece devletlerarası düzeyde, devlet başkanları düzeyinde değil, halklar arasında var olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyoruz. Kamu kurumlarımız da desteklerini gösteriyor. Haydar Aliyev Vakfı şimdiden büyük bir girişim başlattı. Vakfın tüm imkanları, Vakfın bünyesinde çalışan tüm insanlar bu yardım kampanyasına şimdiden katıldı” açıklamasını yaptı.

"Tüm Azerbaycan halkı kardeş Türk halkının yanındadır"

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’a destek vermek için talimat verdiğini ifade eden Aliyev, “Biliyorsunuz ki SOCAR’ın Türkiye’de büyük faaliyetleri ve geniş imkanları var. Bu firma da bir Türk firması ve elindeki tüm imkanlarla yardımcı olmaya çalışıyor ve çalışacak. Devlet kurumlarımızın temsilcilerinin de kendi teşkilatları bünyesinde insani yardım örgütlenmesinde aktif olduklarını biliyorum ve bunu ancak memnuniyetle karşılayabiliriz. Yani bugün tüm Azerbaycan halkı kardeş Türk halkının yanındadır. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı’na talimat verildi, tüm yardım konuları tek merkezden yönetilecek. Ayrıca hastanelerimiz yaralı kardeşlerimizin tedavisi için her türlü şartlara sahiptir. Bakü’de ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dahil diğer şehirlerde şimdiden yataklar tahsis edildi ve gerekirse hasta kabul etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Türkiye bu acı imtihandan başı dik çıkacak

Haydar Aliyev Vakfı ve ASAN hizmetinin gönüllerinin Türkiye’ye gitmek üzere yol çıktığını söyleyen Aliyev, “Eminim ki, Türkiye bu acı imtihandan başı dik çıkacak ve üstesinden gelecektir. Ama bu inanılmaz derecede büyük bir trajedi. Kurtarılan her hayat bize bir dünya kurtarıyor gibi geliyor. Yine Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelerden kurtarıcılar harika bir iş çıkarıyor. Tabii burada asıl yük ve manevi yük Türk hükümetine düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim hemen tüm talimatları vermiş, bütün bakanları afet bölgelerine göndermiş, eminim ki güçlü Türk devleti bu zorluğun da üstesinden gelecek ve yakın zamanda kurtarma ve arama çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Restorasyon çalışmalarına katılmaya da hazırız. Türkiye-Azerbaycan zaten tek yumruk, tek yürek, tek ruhtur. Biz böyle görüyoruz, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları da böyle görüyor. Bu zor günlerde Türkiye’nin yanında olmak bizim için büyük bir onur” dedi.