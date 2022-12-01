Azerbaycan'da kış tatili için cazip seçenekler

Çeşitli turizm alternatifleriyle son yılların en önemli destinasyonlarından biri haline gelen Azerbaycan, kış tatili için de birbirinden güzel ve cazip fırsatlar sunuyor.

Yaz aylarında plaj ve yemyeşil ormanlarıyla turistlerini ağırlayan Azerbaycan, kışın ise Kafkas Dağlarının ortasında, kayak tutkunları için en tatmin edici pistlerden donmuş şelalelere ve yılbaşı fuarına kadar çeşitli deneyimler yaşatıyor.

Azerbaycan, her mevsim olduğu gibi, kış tatilinde de unutulmaz anılar yaşamaya imkan sağlıyor.

Başkent Bakü’nün yakın kentlerinde bulunan kayak merkezleri kış sporları tutkunlarına eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor.

3 büyük tam teşekküllü dağ köyü bulunan merkezlerden ilki ülkenin kuzeyinde yer alan Gusar kentinde faaliyet gösteren Şahdağ Tatil Merkezi. Dağların arasında huzurlu bir konuma sahip olan merkezde kayak ve diğer kış aktivitelerinin yanı sıra spa ve sağlıklı yaşam merkezi, havuz ve hamam hizmetleri bulunuyor.

Kayak okulları da mevcut

Kafkas Dağlarının manzarası ile çevrelenmiş bir diğer meşhur dağ tatil merkezi ise Gebele kentinde yer alan Tufandağ. Aynı anda 3 bin kişiyi ağırlayabilen komplekste, kayak sporunu öğrenmek isteyenler için profesyonel eğitmenler bulunuyor. Merkezde sadece kayak severler değil, doğa tutkunları da dağların güzelliğini keşfetme imkanı bulabiliyor, karla kaplı restoranlar da yerel lezzetleri tatma imkanı olabiliyor.

Azerbaycan’ın üçüncü ve kış tatili için en gözde merkezlerinden bir diğeri ise Nahçıvan’dan bir saatlik sürüş mesafesinde yer alan Akbulak Köyü’nde hizmet veriyor. Bu bölge uzun zamandır tarım turizmi ve doğada dinlenmek için popüler iken son yıllarda kayak turizmine yaptığı yatırımlar ile dikkatleri çekiyor ve turistlerin uğrak noktaları arasında yer almaya başladı. Merkezde sadece kayak, snowboard veya kızakla gezmekle kalmayıp, Küçük Kafkas Dağları manzarasının keyfini çıkarabilir ve lezzetli yöresel yemeklerin tadına bakabilirsiniz.

Azerbaycan’da kış masalı

Azerbaycan’ın kış masalını hatırlatan tatil deneyimi yalnız dağ tatil merkezleri ile sınırlı değil. Dağ tatil merkezlerinde kayak, snowboard, zipline ve diğer kış aktivitelerinin tadını çıkarmakla beraber Azerbaycan’ın yüzde 60’ından fazlasını oluşturan dağlarda kendine özgü atmosferi ile seçilen köyler ve buz tutmuş şelalere yürüyüşler düzenleyerek harika zamanlar geçirebilir, fotoğraflar çektirebilirsiniz.

Bu yerler arasındaki en ünlü ziyaret noktalarından biri de Şahdağ merkezinin yakınlarındaki, kış aylarında buzullara dönüşen ve buz tırmanışı için popüler bir yer haline gelen katlı şelaleleriyle ünlü Laza Köyü.

Bir diğer benzer deneyimi Guba kentinde, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Grız Köyü’nde de yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde kış aylarında donan şelalesi ile ünlü olan köy doğa hayranları için mükemmel bir manzara yaratıyor.

“Soğuk Eller Sıcak Kalp” fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Azerbaycan sadece dağ merkezleri ve doğa yürüyüşleri ile dikkatleri çekmiyor. Başkent Bakü’de her yıl Fevvareler Meydanı’nda düzenlenen ve Aralık ayından itibaren Ocak ayının ortalarına kadar devam eden, “Soğuk Eller, Sıcak Kalp” adlı fuar da şehir canlandıran etkinliklerden biri. Şenlikli bir şekilde dekore edilmiş meydanda, çeşitli hediyelik eşyaların satışa sunulduğu masalsı dükkanlar bulabilir, konserlere ve eğlenceli yarışmalara denk gelebilir, çay veya kahve, geleneksel tatlı ve yemeklerin tadına bakabilirsiniz.