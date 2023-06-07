Azerbaycan'daki 'ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi' ATO üyelerine tanıtıldı

Azerbaycan’da kurulan “ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi”, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Azerbaycan’ın petrol dışı ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurduğu ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi’nin cazip bir yatırım alanı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Azerbaycan ile oluşturduğu işbirliği mekanizmaları sadece iki ülkeye değil, bölgesel istikrar, barış ve refaha da katkı sağlıyor. Dost ve kardeş ülke Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini daha da güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın Azerbaycan Büyükelçiliği ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) işbirliğiyle gerçekleştirdiği Azerbaycan’daki ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi’nin (AFEZ) tanıtım toplantısı ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, OAİB Koordinatör Başkanı Nihat Uysallı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü’nün açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya 20’yi aşkın ülkenin büyükelçi ve diplomatik temsilcisi katıldı. ATO Başkanı Baran, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda artan ticari ve ekonomik bağlarla daha da güçlendiğine dikkat çektiği konuşmasında, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 3,3 milyar dolar düzeyinde olduğunu söyledi. İki ülke arasında karşılıklı yatırımların da arttığını kaydeden Baran, Türkiye’de yaklaşık 3 bin Azerbaycan şirketinin faaliyet gösterdiğini, Azerbaycan’da ise 2 bini aşkın Türk şirketinin 10 milyar doları aşan yatırımları olduğunu bildirdi.

“ATO olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız”

Konuşmasında ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi hakkında bilgi veren Baran, bu bölgenin Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı’nın yanında, Avrupa-Kafkasya-Asya ve Kuzey-Güney küresel ulaşım koridorlarında stratejik bir konuma sahip, yüksek katma değerli ve ihracat odaklı üretim için cazip bir yatırım merkezi olduğunu söyledi. Baran, “Azerbaycan’ın petrol dışı ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak olan bu bölge, yenilikçi teknolojiler ve yaklaşımlar kullanarak uluslararası standartlara uygun olarak çalışılabilecek olağanüstü bir iş ve yatırım ortamı sunuyor. Ülkelerimiz arasında aynı dili konuşuyor olmak ve vizesiz seyahat imkanı, yatırımların artması için önemli bir unsuru oluşturuyor. Türkiye’nin Azerbaycan ile oluşturduğu işbirliği mekanizmaları sadece iki ülkeye değil, bölgesel istikrar, barış ve refaha da katkı sağlıyor. Dost ve kardeş ülke Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Azerbaycan’la geliştireceğimiz ticari ve yatırım ilişkileri elbette kârdan daha büyük amaçlar taşıyacak. İki ülke olarak beraber gelişip beraber kalkınacağız” diye konuştu.

“Azerbaycan’ın petrol dışı ekonomisi gelişecek”

Büyükelçi Reşad Memmedov da, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin klasik diplomatik ilişkilerin üstünde bir boyuta sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin karşılıklı yatırım miktarları hakkında bilgi verdi. Ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülkenin siyasi ilişkilerinden daha az düzeyde olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Memmedov, “ALAT Serbest Ekonomi Bölgemizin iyi çalışması, iş insanlarının burada yatırım yapması Azerbaycan’ın petrol dışı ekonominin gelişmesine, yeni teknolojiler edinmesine ve tecrübeler kazanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Azerbaycan ekonomisi için çok önemli olan ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi’nin yatırımcılar için önemli hak ve özgürlükler tanıdığına dikkat çeken Büyükelçi Memmedov, bölgenin kurucusu ve halen başkanı olan Valeh Alesgerov’un adeta Azerbaycan içinde ikinci bir devlet oluşturduğunu söyledi.

“Birlik olarak sürecin içerisinde yer alacağız”

ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB) Koordinatör Başkanı Nihat Uysallı, “Azerbaycan’la ilgili cümle kurarken sözler kalbimizden geliyor” diyerek başladığı konuşmasında Azerbaycan’ın stratejik anlamda bulunduğu coğrafyadaki alanda trilyonlarca dolarlık ekonomiye ulaşabilecek kavşak niteliğinde bir ülke olduğunu söyledi. Uysallı, “Son 15 yılda Azerbaycan’ın kat ettiği yol önümüzdeki on yılda kat edeceği yolun örneği niteliğinde. Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracatçı birliği konumunda. Birlik olarak bu sürecin içerisinde yer alacağımızı bilmenizi istiyoruz. Dilerim proje beklenenden daha kısa sürede hızla başarılı sonuçlara ulaşır” diye konuştu.

“Ülkemizde sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü de yaklaşık 60 yıldır Türkiye’de üretim, istihdam ve teknoloji için organize sanayi bölgeleri kurduklarını dile getirerek, “Şu anda ülkemizde sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. 353 tane sicilli organize sanayi bölgemiz var. Bu 60 yıllık tecrübemizde şunu öğrendik; üretim ve istihdam için yer lazım. Doğru yer, doğru organizasyon, doğru mevzuat lazım. Bugün 110 hektarlık bir sanayi alanı oluşturmuş vaziyetteyiz. Bu Türkiye yüzölçümünün sadece binde 4’ü. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu oranın yüzde 3’lere vardığını görüyoruz. Orta vadede bu binde 4’lük oranı Türkiye Yüzyılı’nda yüzde 1’e çıkarmamız oldukça kıymetli” dedi.

Alesgerov ALAT’ı anlattı

Açılış konuşmalarının ardından ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi Başkanı Valeh Alesgerov, bölgenin tanıtımına ilişkin sunum yaptı. Bakü’de Hazar Denizi kıyısında yer alan Alat yerleşim bölgesinde ticaret ve lojistik merkezi olarak kurulan ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi’nin toplamda 858 hektar alana kurulduğunu bildiren Alesgerov, buraya ileri teknoloji içeren sanayi yatırımlarını çekmek istediklerine dikkat çekti. Alesgerov, bölgeye yatırım yapmak isteyenlerle tek tek görüşerek karar verileceğini kaydetti. Alesgerov, sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplantıya Ekvator Büyükelçisi Lourdes Puma Puma, Yeni Zelanda Büyükelçisi Zeo Coulson-Sinclair, Karadağ Büyükelçisi, Perisa Kastratoviç, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud ile ABD, Rusya Federasyonu, Kanada, Filipinler, Macaristan, Polonya, Filistin, Güney Sudan, İspanya, Slovak, Moldova, Kazakistan, Zambiya ve Sudan’dan diplomatik temsilciler katıldı. Toplantıda ayrıca ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Akça, Naki Demir ve Yasin Özyolu ile çok sayıda ATO Meclis üyesi de yer aldı.