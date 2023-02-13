Azerbaycan'dan gelen yardım tırları depremzedelere merhem oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Azerbaycan’dan Kahramanmaraş’a gönderilen yüzlerce yardım tırı depremzedelere merhem oldu.

Azerbaycan’dan Kahramanmaraş’a gönderilen yardım tırları Batman’dan deprem bölgesine giden 100 kişilik jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile birlikte depremzedelere ulatılırdı. 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından kardeş ülke Azerbaycan, tek yürek oldu. Yıkıma uğrayan 10 il için yardımlar toplamaya başlayan Azerbaycan halkı, yaklaşık olarak 100 yardım tırı toplayıp Kahramanmaraş’a gönderdi. Aralarında çadır, Azerbaycan’a özgü semaverler, bakır tencere, tava gibi araç gereçlerin olduğu, 100 yardım tırı Kahramanmaraş’taki depremzedelere ulaştırılarak dağıtıldı. Deprem bölgesinde konuşan Azerbaycanlı tır şoförü “Biz de Türk halkıyız. Bütün Türkiye’ye, Türk milletine geçmiş olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizim getirdiklerimiz de helal hoş olsun. Türkiye’nin yanında olmak bizim için her zaman bir borçtur ve bu borç bize şeref veriyor. Tekrardan geçmiş olsun” dedi.