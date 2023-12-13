Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev, vefatının 20'nci yıl dönümünde anıldı

SOCAR Türkiye’nin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri lokasyonlarında eş zamanlı düzenlenen törenlerde Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev`in aziz hatırası derin saygı ve hürmetle anıldı.

SOCAR Türkiye, faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev’i vefatının 20’nci yıl dönümünde anmak için törenler düzenledi. SOCAR Türkiye’nin İstanbul’daki merkez ofisinde gerçekleşen törene Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva katılırken, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri lokasyonlarında da SOCAR Türkiye üst yönetimi ve SOCAR Türkiye çalışanları ile birlikte eş zamanlı anma törenleri gerçekleştirildi. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törenlerde, Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerine çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.