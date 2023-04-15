Azerbaycan heyetinden AK Parti'ye destek açıklaması

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’yi desteklediklerini ifade etti.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ile beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basın açıklaması AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirildi. Azerbaycan heyeti 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti’yi desteklediklerini duyurdu. Basın toplantısına Kurtulmuş ve Budaqov’un yanı sıra, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Ramil Hasan, YAP Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Mammadov, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Hasan Turan katıldı.

“Bu asrın seçimidir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 14 Mayıs seçimleri, sadece bu ülkede kimin cumhurbaşkanı seçileceği ya da kimlerin milletvekili olarak parlamentoya gireceğinin belirleneceği bir seçim olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor. Bu asrın seçimidir. Türkiye bu seçimde bir istikamet tayinini gerçekleştirecektir. Yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde, uluslararası sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye olma istikametinde ve dünyada yeni, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için öncü olacak bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüze devam edip etmeme seçimidir” dedi.

“Türkiye’deki seçimleri bir Azerbaycan seçimi gibi yakinen takip ediyorlar”

Türkiye’nin yeni bir döneme geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, “Bu seçimlerde inanıyoruz ki, 21 yıllık AK Parti iktidarları süresinde yapılan birçok eser ve hizmet siyasetinin alt yapısı üzerinde yeni bir döneme başlıyoruz. Türkiye yeni bir döneme geçiyor. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu süreç aslında sadece Türkiye’nin geleceğiyle ilgili değil dost ve kardeş ülkelerimiz başta olmak üzere, mazlum milletler başta olmak üzere aslında bütün dünyayı ilgilendiren bir seçimdir. Öyle olduğu içindir ki dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz, dostlarımız inanın ki bu seçimi Türkiye’deki insanlar kadar yakinen takip etmektedir. En bariz örneği Yeni Azerbaycan Partisi’dir. Türkiye’deki seçimleri bir Azerbaycan seçimi gibi yakinen takip ediyor. Azerbaycan’ın geleceğinin de Türkiye seçimleriyle yakından ilgili olduğunun bilincinde bu seçime destek vermek için gayret sarf ediyorlar” diye konuştu.

“Karabağ toprakları kıyamete kadar Azerbaycan’ın toprağı olarak ilan edilmiştir”

Türkiye’nin Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a verdiği desteği ifade eden Kurtulmuş, “Uluslararası sistemin, başta ‘Minsk Üçlüsü’ olmak üzere 30 yıldır hiçbir çözüm üretemediği, hiçbir şekilde çözmek için bir niyet ortaya koyamadığı Karabağ’ın işgali meselesi Azerbaycanlı kardeşlerimizin kahramanlığı Türkiye’nin büyük destekleriyle gerçekleşmiş. Karabağ toprakları kıyamete kadar Azerbaycan’ın toprağı olarak ilan edilmiştir” şeklinde konuştu.

“Türk halkı en düzgün seçimi yapacaktır”

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov yaptığı açıklamada, “Azerbaycan ve Türkiye münasebeti uzun ve derin tarihi ilişkilere dayanır. Birçok sınavlardan çıkmıştır. 44 gün süren savaşta Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği yüksek manevi ve siyasi destekten sonra yeni bir düzleme gelmiştir. Azerbaycan’ın 44 günlük haklı savaşı ve arazilerinin işgalden kurtulması azımsanacak bir mesele değildir. Bu kardeşliği ve dostluğu Azerbaycan halkı hiçbir zaman unutmayacak. Her zaman biz Türk kardeşlerimize, AK Parti’ye ve onun rehberi, lideri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız. Türkiye’de bu seçimlerin çok büyük önemi var. Türk halkı en düzgün seçimi yapacaktır. Türkiye’nin son 20 yıldaki kazanımlarının devamını seçecektir” dedi.

“Taraf tutma gibi bir pozisyon ortaya çıkarmıştır”

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepki gören ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Hatay’da konteyner kent açılışına katıldı. Bu konuyla ilgili bir gazetecinin yönelttiği soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın orada kastettiği; bir cumhurbaşkanlığı seçimine giriyoruz. O yarışta Kılıçdaroğlu da aday. Cumhurbaşkanımız da aday. Cumhurbaşkanımız aday olmakla birlikte şu anda ülkenin Cumhurbaşkanı. Böyle bir ziyareti yapıyorsan ilk önce neden ülkenin Cumhurbaşkanını ziyaret etmiyorsun? ‘Niye buradan başlamıyorsun’ manasında söylenmiş bir sözdür. Cumhurbaşkanımıza gitmeden Kılıçdaroğlu’na gitmesi açıkçası taraf tutma ya da tarafını belirleme gibi bir pozisyon ortaya çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımızın eleştirisi bunadır. Yoksa Sayın Büyükelçi burada misyon faaliyetleri çerçevesinde görevine devam ediyor” dedi.