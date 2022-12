Azerbaycanlı şehit Tümgeneral Haşimova'nın ismi Balıkesir'de yaşayacak

Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği’nin (TÜİB) “Tek Millet Tek Yürek Projesi” çerçevesinde Karabağ savaşında şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimova’nın annesi ve kız kardeşi Balıkesir’de misafir edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehit ailesine Tümgeneral Haşimova’nın isminin Sındırgı’da bir parka verileceğini müjdeledi.

Azerbaycanlı şehit Tümgeneral Polad Haşimova’nın annesi Semaye ve kız kardeşi Kamala, TÜİB’in “Tek Millet Tek Yürek Projesi” çerçevesinde Balıkesir’e davet edildi. Balıkesir ziyaretinin ilk gününde Körfez ilçelerine yapılan gezinin ardından Azerbaycanlı şehit ailesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın konuğu oldu. Balıkesir’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren aile, TÜİB ve Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Karabağ kahramanı şehit Tümgeneral Polad Haşimova’nın annesi Semaye Haşimova, “Balıkesir’e gelmekten çok mutluyuz. Balıkesir’in belediye başkanıyla görüşmekten de mutluyuz. Onlardan istiyoruz ki Allah onlara uzun can sağlığı versin. Biz Azerbaycan halkı olarak, Türk halkı olarak her defa demişiz ki biz bir kardeş iki devletiz. Ama bugün bizim alnımız açık, yüzümüz ak diyebiliriz ki biz Türk Devleti’yle bir kardeş, bir devletiz. Türk halkı her defa Azerbaycan halkının arkasında olduğu için özümüzü memnun hissediyorum. 18’nci yılda da Azerbaycan muharebeye gidende Türk her defa Azerbaycan’ın yanında oldu. Karabağ’ımızın alınmasında ben diyorum ki Türkiye büyük işler gördü. Belediye başkanımıza bizi burada ağırladığı için öz teşekkürlerimizi bildiririz. Bizi buraya getiren balamız çok sağ olsunlar. Bizi Azerbaycan’dan Türkiye’ye getirip şehit aileleriyle görüştürüyor. Bizi iki gündür gezdirip görüştürdüğü için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehidimizin ismini parka vereceğiz”

Azerbaycanlı şehit ailesini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Başkan Yılmaz ise, şehit Tümgeneral Polad Haşimova’nın isminin Sındırgı’da bir parka verileceğini kaydetti. Yılmaz, “Balıkesir’imiz tarihte en çok şehit veren illerden bir tanesi, özellikle Cumhuriyet tarihinde ve Çanakkale Savaşı’nda. Balıkesir asker bir millet ve subayı, polisi, askeri bitmeyen bir şehir. Sizi buralarda ağırlamaktan çok memnunuz. Ben güzel bir haber vermek istiyorum. Şehit olan oğlunuz adına Sındırgı ilçemizde onun ismini daima yaşatacak bir parka ismini vereceğiz. Bunun meclis kararını almak için arkadaşlar önerge verdi, tabii oy birliğiyle kabul edilecek inşallah. İsmini daima yaşatacağız. Dediğiniz gibi tek millet iki devlet hep beraber olacağız. Karabağ hepimizin vicdan azabıydı. Şehitlerle bazı şeyler ancak gerçekleşiyor. Onlara öldü demeyiniz, onlar hep bizimle beraberler. İnşallah oğlunuz hepimizden şefaatçi olur. Balıkesir’imize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Tek Devlet Tek Yürek”

TÜİB Eğitim Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı da, “Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri İçtimai Birliği olarak biz Tek Devlet Tek Yürek Projesi başlattık. Savaş zamanında bütün şehit ailelerini tek tek ziyaret ettik. Bu ziyaret sonrasında projemiz durmasın diye Azerbaycan’daki öğrencilerimizden 20 tanesini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenimlerini görmeleri üzerine hazırlıklar yaptık ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenimlerini görüyorlar. Şu anda da 44 ailemizi Türkiye’deki 44 şehirde misafir ederek, 44 şehit ailesiyle buluşturma projemizi gerçekleştiriyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Bey’in katkılarıyla bu projenin Balıkesir ayağında burada bulunmaktan çok mutlu, memnun olduk. İki gündür çok güzel yerleri gezdik, şehit ailemiz de bundan çok memnun oldu. Burada katkıları olan bütün çalışan arkadaşlarımıza, belediye başkanımızın yardımcılarına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehit Haşimova’nın annesi ve kız kardeşi, 2015 yılında Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde teröristlerce girdiği çatışmada şehit düşen Astsubay Çavuş Deniz Göçkün’ün ailesiyle de bir araya geldi. Ziyarette şehit Astsubay Çavuş Deniz Göçkün’ün annesi Ayfer Göçkün ile şehit Tümgeneral Polad Haşimova’nın annesi Semaye Haşimova birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Azerbaycanlı şehit ailesi, ayrıca Balıkesir Üniversitesi’nde okurken Karabağ savaşına katılarak şehit düşen Mammadagna Safarov’un isminin verildiği konferans salonunda Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi.