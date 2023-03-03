Azılı hırsızları Edremit polisi yakaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evden hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, kasten yaralama, otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı gibi toplamda 137 olaya karıştığı tespit edilen hırsızlık zanlısı yaşları küçük 2 kişi polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede artış gösteren motosiklet hırsızlığı olayları üzerine araştırma ekibi kuran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adete iğne ile kuyu kazdı. 8 kişiyi tespit etti. Olayların dikkat çeken faillerinden 48 suç kaydı bulunan 37’ide motosiklet hırsızlığı olan Murat B. (14) ile yine 89 suç kaydı bulunan ve bunlardan 60’ı motosiklet hırsızlığı olan Arda K.(15)’yı kıskıvrak yakaladı. Benzer olaylarla ilgili olarak adliyeye sevk edilen yaşı küçük olan 2 kişi ile beraber toplamda 8 kişi tutuklandı. Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. Öte yandan bu yıl içinde otoparklara toplamda teslim edilen 77 motosikletten 50 tanesinin motor şasinin kazılı, 27 adedinin ise tescilsiz olduğu öğrenildi.