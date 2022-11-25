Azimli kısa boylu hırsız tutuklandı

Bursa'da müşteri gibi gelip 3 farklı iş yerinden cep telefonu ve tablet çalan hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Azimli kısa boylu hırsız tutuklandı
Editör
EditörEditör
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Bursa’da müşteri gibi gelip 3 farklı iş yerinden cep telefonu ve tablet çalan hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde 3 ayrı işyerinden müşteri gibi gelerek cep telefonu ve tablet çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Çalışma yapan ekipler, 3 işyerinden hırsızlık yapan kişinin 7 suç kaydı olan C.A. (54) olduğunu tespit etti. C.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Azimli kısa boylu hırsız tutuklandı
Azimli kısa boylu hırsız tutuklandı
Azimli kısa boylu hırsız tutuklandı
Azimli kısa boylu hırsız tutuklandı
Azimli kısa boylu hırsız tutuklandı