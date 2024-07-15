'Aziz milletimiz, istiklal ve istikbaline bir kez daha sahip çıkmıştır'

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toğan, mesajında 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği destansı direnişi vurguladı.

TOĞAN: AZİZ MİLLETİMİZ İSTİKLAL VE İSTİKBALİNE BİR KEZ DAHA SAHİP ÇIKMIŞTIR

Kaymakam Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 tarihinde, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından Aziz Milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Aziz milletimiz; 15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara sel gibi akmış, istiklal ve istikbaline bir kez daha sahip çıkmıştır.

“DEMOKRASİNİN KAZANIMLARININ İLELEBET YAŞAYACAĞINI DÜNYAYA HAYKIRMIŞTIR”

Anayasal düzenimizi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsüne, geçit vermeyen aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla günlerce meydanlarda Demokrasi nöbeti tutarak, darbecilere geçit verilmeyeceğini, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

Türk Milleti, yaşadığı coğrafya itibariyle, Malazgirt'ten-Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuzdaki hain kalkışmaya kadar bir çok kez var olma mücadelesi vermiş olup, hürriyetinden, bağımsızlığından, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini defalarca kanıtlamıştır.

Bu vesileyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları başta olmak üzere hain darbe girişimini engellemek için hayatını feda eden kahraman şehitlerimiz ile tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eylemiş kıymetli gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan kıymetli gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenliklerle dolu bir hayat diliyorum. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.”

Kaymakam Toğan'ın mesajı, milletimizin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığını bir kez daha vurgularken, şehitlerimize ve gazilerimize duyulan minnet ve saygıyı da dile getirdi.

