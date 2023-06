Aziz Yıldırım: 'Ben her zaman başkanlığa hazırım'

TAKİP ET

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, camiaya uygun başkan adaylarının çıkması gerektiğini söyleyerek, "Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Her zaman başkanlığa hazırım. Param da var" dedi.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli gündeme dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, 5 yıl önce yapılan Fenerbahçe başkanlık seçiminin ardından sarı-lacivertli kulüple ilişkisini kestiğini dile getirerek, “Ailem, çocuklarım ve işim.. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum, işime gücüme, kendi hayatımın kalan dönemini mutlu yaşamak için hayatıma devam ediyorum. Açıklama yapsam neden yaptı, yapmasan; ‘Ben Fenerbahçeliyim diyen adam neden konuşmuyor’.. Ama Ali Bey’i seçen kongre üyeleri ortada yoklar. 16 bin kişi oy verdiniz, niye seçtiniz? Fenerbahçe daha iyi şartlara gelsin, borcu olmasın, dünya yıldızları gelsin, Avrupa şampiyonu olsun, mutluluklar yaşayalım diye seçtiniz. 5 senedir neredeyiz, neden yoksunuz ortada kongre üyeleri. Başkan bağırıyor orada; ‘Aday çıksın kongre yapacağım’ diyor. 16 bin üye içinizden bir tane çıkamıyor mu? Fenerbahçe’yi getirilen durum çok acı” şeklinde konuştu.

“Ali Koç güvenoyu alırsa seçime kadar rahatça yürüyebilir”

Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç’un güvenoyu alması için kongreye gitmesi gerektiğini vurgulayarak, “Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey’in şahsı ile bu iş yürümez. Benim dönemlerimden her yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Hem maddi hem manevi hem de fikir verecek insanlardı. Bir konuda konuşabileceğimiz ve benim dışımda mesaj verecek insanlar vardı. Kavga edecek insanlar vardı. Bugün Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Kongre yap dememin sebebi buydu. Sen olağanüstü kongre yap, güvenoyu iste, güçlü yönetimle camiada birleşelim, hep beraber yürüyelim, açıklamamız buydu. Geçmişte Pendik ile kupa maçı oynadık, devre arası 1-0 galiptik, uçağa bindim Polonya’ya gittim. Pendik’e elendikten sonra kongre kararı aldık ve kongreye gittik. O zaman yönetimi değiştirdik. Güçlü yönetim yaptık, devam ettik. Denizli’de kaybettik, yeni yönetim yaptık, güvenoyu alarak devam ettik. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey, ‘güvenoyu istiyorum, kongre yapacağım’ dese yıl sonuna kadar herkes zorlayıcı şartları ortaya getirmekten çekinecektir. Şu an devam ediyor ama zorlukları görmüyor. Güvenoyu alırsa önümüzdeki sene mayıs, haziran ayına kadar rahatça yürüyebilir. Tavsiyem acilen güven oylaması yapılacak kongrenin yapılması” ifadelerini kullandı.

“FETÖ üyesi, hocacı ve Fenerbahçe’den kazanç sağlamış biri aday olursa, aday olurum”

Genel kurulda Fenerbahçe’ye zarar verebilecek bir adayın yer alması durumunda kendisinin başkan adaylığını açıklayacağını belirten Aziz Yıldırım, “2024 seçimlerinde adaylar çıkmalıdır, çıkacaktır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camia fertleri olarak destek olacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. 50 bin kongre üyesi var. Bunun en azından 15-20 bin tanesi başkanlık şartlarını yerine getirecek üyelerdir. Bir aday çıksın, kongre yaparım jestlerinden kendini kurtar. Böylece Fenerbahçe’yi ve kendini küçültüyorsun. Aday çıkar, hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin. 1 yıl daha süren var. Bizim lügatımızda bu yok. Bizim için aslolan Fenerbahçe’dir, Fenerbahçe’nin büyüklüğüdür. Ona zarar gelmemesidir. Ona zarar gelecek olayları önlemektir. Her zaman başkan bulunur ama FETÖ üyesi, hocacı, Fenerbahçe’den geçmişte maddi kazanç sağlamış olan insanlar aday olurlarsa ben orda bulunurum, aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. FETÖ olaylarıyla, Fenerbahçelilerle çok sağlıklı büyüyeceğimiz şartları kaybettik. Fenerbahçe sıkıntılarının asıl nedeni FETÖ kumpaslarıdır” değerlendirmesini yaptı.

“Borçla ilgili kim yanlış konuşursa mahkemeye vereceğim”

Başkan Ali Koç’un, kendilerinin döneminden bıraktığı borç miktarı konusunda yaptığı açıklamaya da değinen Aziz Yıldırım, “612 milyon Dolar borç bırakmak.. Bizim o zamanki dolar, euro borcumuz o kadar değildi ki. Bundan sonra bu konularda kim yanlış konuşursa onu mahkemeye vereceğim. Namuslu ve şerefli olsunlar. Doğru olanı anlatsınlar. Stada ne kadar para harcadık? 10 milyona yakın 1907 tribününü yaparak destek oldular. 4 de ben vermiş olayım. Toplam 20 milyon TL. 80 milyon TL nerden geldi? Hangi bankadan aldık. Tüm bankalarda aldık, harcadık, yaptık. Erol Bilecik ve Burhan Karaçam da yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Bir daha da hiç konuşmayacağım bu konuda. Konuşan tek kişiyi mahkemeye vereceğim” cümlelerine yer verdi.

“3 Temmuz olmasaydı başka noktalarda olacaktık”

Fenerbahçe’nin, FETÖ ile mücadelesi hakkında ise Aziz Yıldırım, şunları dile getirdi:

“’Ne olacak bu Fenerbahçe’nin hali’ diyorlar. Fenerbahçe mağlup oluyor. Çocuklar ‘ne oluyor baba’ diye soruyor. Ben de diyorum ki Fenerbahçe galip, o televizyon yanlış yazıyor diyorum. Biz buralara geldik. Biz de 4 sene şampiyon olamadık ama bizim sorunlarımız vardı. Mahkemelerle uğraşıyorduk. Türkiye’de Fenerbahçe’nin yaşadığını başka kulüpler yaşasaydı başka olaylar olurdu. Biz FETÖ ile mücadele ettik. FETÖ sonunda devleti ele geçirme operasyonu için kurulmuş örgüttü. İnsanlar sokaklara çıktılar, bu mücadelede yer almak için. Bize karşı yapılan haksızlıklara karşı sokağa çıktılar. Biz şike yapmadık. Biz bu örgütle mücadele ettik. Örgüt bizi yok etmek için mücadele etti. Ali Bey seçimden önce; ‘Her şeyin arkasında 3 Temmuz’u arıyorsunuz’ diyor. 3 Temmuz olmasaydı başka noktalarda olacaktık.”

“Gönlümden geçen Murat Ülker’dir

Fenerbahçe kongresinde başkan adayı olmasını istediği ismi de duyuran Yıldırım, “Gönlümden geçen Murat Ülker’dir. Benim başkanlık için Nihat Özdemir ile konuştuğumuzu söylüyorlar. Nihat Bey’in başkan olma şansı yok, istifa etti. Bizim bildiğimiz Nihat Bey aday olamaz. Olsa desteklerim. Murat Ülker dostumdur, arada bir yemek yerim. Onun başkan olması için özel arayış içinde olmaya gerek yok. İyi bir Fenerbahçelidir. Ben onun başkan olmasını bir Fenerbahçeli olarak çok isterim. Çok katkısı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe başkanlığı Murat Bey’e çok yakışır. Onun vereceği karardır. O karar verirse bütün kalbimle, gücümle desteklerim. 3 Temmuz mücadelesinde Fenerbahçe ayakta durabilmesi için en büyük maddi manevi desteği veren Murat Ülker, ailesidir. Onlara teşekkür ediyorum. Ona rağmen stat sponsorluğunu zor şartları geçebilmek için, piyasadan yüksek şartlarla kulübe destek olmak için bizle yaptı. Alınan paralar basketbola ve diğer branşlara harcanmıştır. Ali Koç da o zaman yönetimdeydi. Dışardan da olsan ne olduğunu biliyordu. Ferit Şahenk de iyi Fenerbahçelidir. 6 aydır görmedim. Fenerbahçe’ye aday olursa gerekirse her türlü desteklerim. Benim yönetimimde de en az başkan olabilecek 6-7 insan vardır. Onların kararıdır” dedi.

“Onlara bir şey olmasın diye divanlara gitmiyorum”

Divan Kurulu ve mali genel kurullara neden katılmadığını açıklayan Aziz Yıldırım, “Divana, genel kurula gelirim de beni çağıranlar kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Neler olacağının farkında değiller mi? 100 kişi ‘taraftar istifa’ diye bağırdılar, dağıldılar. Uğur Bey de Ali Bey de dağıldı. Ne yapacaklarını şaşırdı. Hiçbir tedbir düşüncesi yok. Onlara bir şey olmasın diye gitmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu yönetim güçlü olamaz, yanına savaşan insanları alacak”

Ali Koç’un yönetimine savaşan insanları alması gerektiğine değinen sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, “Nihat Özdemir, TFF Başkanı oldu. Sen niye Nihat Özdemir ile kavga ediyorsun. Nihat Özdemir ikinci başkanken sen asbaşkandın. 3 Temmuz sürecinde beraber mücadele ettiniz. O zaman Nihat Bey’e yaklaşımın başka olmalı. Nihat Bey hata da yapsa ‘bizim için yanlışlık oluyor’ diyeceksin. Adama saldırırsan hiçbir şeye karışmaz. Bu yönetimle güçlü olamaz. Yanına savaşan insanları alacak. Onlarla mücadele edecek” diye konuştu.

“Genç yıldızları elinde tut”

Aziz Yıldırım, Ali Koç’a genç yıldızları elinde tutması önerisinde de bulunarak, “Fenerbahçe, dönem dönem başarısız olmuş, taraftarını üzmüştür. Taraftarlarımızın bugün yaşadığı üzüntü bunun ötesindedir. Bizlerin Fenerbahçeliliği, rakip kim olursa olsun kazanacağına inanan zamanlardan gelmektedir. Bizler de böyle yaptık. Rakiplerimize her alanda psikolojik üstünlük kurduk. Sahamızda onlarca yıl süren yenilmezlik serileri elde ettik. Yeni nesilleri Fenerbahçeli olmaya yönelten bir iklim oluşturduk. Fenerbahçe yenilmez lafı önemli bir sözdür. Çünkü gerçekten de böyleydi ve böyle olmalıdır. Üzülerek söylemeliyim ki biz bu duyguları yitirdik. Çocuklarımız mutlu değil. Her yerde umutsuz, hayal kırıklığı yaşayan taraftarlarımızca yolumun kesilmesi, dertlerini ifade etmeleri ve eski güzel günlere özlemin nedeni de budur. Sportif başarı olmayabilir, kazanabilirsin. Borç olabilir, altından kalkabilirsin ancak mevcut yönetim sayesinde Fenerbahçelilere has o Fenerbahçelilik ruhunu kaybediyoruz. İşte onun asla telafisi yok. İşte en büyük sorun da bu. Taraftarımızın bugünkü büyük üzüntüsünün sebebi de budur. Büyüklük kolay kazanılmayan ama kolay kaybedilen bir olgudur. Bunun için Ali Bey, yeni Alex’ler, Appiah’lar, Van Hooijdonk’lar, Ortega’lar, Kuyt’lar al. Tuncay gibi, Serhat gibi, Volkan örneğinde olduğu gibi, genç yıldızları elinde tut. Arda’yı, Ferdi’yi elinden kaçırma diye tavsiyede bulunduk” açıklamasını yaptı.

Başkan Ali Koç’un, Kulüpler Birliği başkanlığından acilen istifa etmesi gerektiğinin altını çizen Aziz Yıldırım, “Acilen Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmesi lazım. Fenerbahçe’ye bir getirisi yok. İstifa edecek ve kulüple uğraşacak” dedi.

"Ben her zaman başkanlığa hazırım"

Son olarak Yıldırım, ’Mevcut yönetim kongre kararı alırsa siz başkanlığa hazır mısınız?’ şeklinde gelen soruyu, şu şekilde cevaplandırdı:

"Ben her zaman başkanlığa hazırım. Param da var, rahat ol. Mesele o değil, mesele Fenerbahçe’yi toparlamak."