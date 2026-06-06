Aziz Yıldırım: 'Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre üyelerine hitap ederek, "Benim sizlere ve Fenerbahçe’ye borcum var. İhanet şebekesine askerden, polisten, devletten önce meydan okuyan Fenerbahçe’ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşiyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım da kongre üyelerine bir konuşma yaptı. Görev yaptığı sürede pek çok sevinci ve acıyı birlikte yaşadıklarını belirten Yıldırım, "Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim, sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim, evlatlarım, abilerim diye hitap edebileceğim Fenerbahçeliler var. Biz sizinle pek çok sevinci birlikte yaşadık, pek çok acıyı da birlikte yaşadık. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe’yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. İhanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana ihanet eden hainlerin karşısında dimdik durdunuz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey, ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdır, beni Aziz Yıldırım yapan şey Fenerbahçe’dir ve sizlersiniz. Fenerbahçe’yi efsane yapan şey, kendisini vatanına milletine adamış bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım’ı büyük yapan da, ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek olan sizlersiniz" diye konuştu.

"Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var"

Kendisinin Fenerbahçe’ye karşı duyduğu bağlılığı göremeyenler olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Onur duyduğum hayat hikayesini bana Fenerbahçe verdi. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen zamanlarda sizler benim kardeşimdiniz. Mahkeme kapılarında, cezaevinde hiç yalnız kalmadım. Benim sizlere ve Fenerbahçe’ye borcum var. Benim bile hatırlamadığım doğum günümde, hapishane duvarına gelip doğum günümü kutlayan Fenerbahçelileri nasıl unutabilirim, bu stadı dolduran 50 bin kadını nasıl unutabilirim. İhanet şebekesine askerden, polisten, devletten önce meydan okuyan Fenerbahçe’ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe’yi türlü entrikalarla engelleyenlerle, Fenerbahçe’nin boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif dengesizliklerin olduğu sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. 6-0’ı burada bu adam yaptı, 4-0’ları burada yaptı. Gitti onları onların sahasında 2-1 yendi, Fenerbahçe’yi şampiyon yaptı, siz konuşun, sallayın."

"Çocukların göz yaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum"

Kongrenin Fenerbahçe’ye kavgasız birlik kazandırmak olduğunun altını çizen Yıldırım, "Çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Çocukların göz yaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum, her zaman her yerde en büyük Fener. Fenerbahçe en büyüktür, kimse Fenerbahçe’den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp, şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım. Burası Fenerbahçe kongresi, polemik, sataşma bize yakışmaz. Bugün burada oluşumun asıl gayesi, Fenerbahçe’ye kavgasız birlik kazandırmaktır. Kardeşliği güçlendirmek için geliyorum. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir, kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Fenerbahçe’nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden itibaren şampiyonluk ilkesiyle durmadan, çalışacağız. Hangi teknik direktörle, hangi futbolcuyla yapacaksınız diyenler bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla, irade ve azimle kazanılır. Fenerbahçe’yi son 40 yıllık tarihinde 6 kez Aziz Yıldırım, 2 kez de diğer başkanlar şampiyon yapmıştır, bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe’nin en büyük derdi ayrışmadır"

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın en büyük sorununun ayrışma olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz Fenerbahçe’nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe’den büyük değildir. Fenerbahçe’nin isteyip de alamayacağı futbolcu yoktur. Kimi alacaksınız sorusuna, benim cevabım, ‘Sana ne lazım’ Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe’dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmamız lazım. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe’yi Avrupa’nın ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe’nin şampiyonluklarını burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dar ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe’dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ayrımcılık yaparsanız bunlar Fenerbahçe’ye zarar verir."