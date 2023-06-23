Aziz Yıldırım: 'Biz başkan adayı aramıyoruz. Başkan adayı olmak isteyenler 'Ne olacak bu takımın hali?' diyerek bize geliyorlar.'

Aziz Yıldırım: Biz başkan adayı aramıyoruz. Başkan adayı olmak isteyenler 'Ne olacak bu takımın hali?' diyerek bize geliyorlar.

Aziz Yıldırım: 'Biz başkan adayı aramıyoruz. Başkan adayı olmak isteyenler 'Ne olacak bu takımın hali?' diyerek bize geliyorlar.'
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Aziz Yıldırım: "Biz başkan adayı aramıyoruz. Başkan adayı olmak isteyenler ’Ne olacak bu takımın hali?’ diyerek bize geliyorlar."