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- Aziz Yıldırım: 'Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar.'
Aziz Yıldırım: 'Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar.'
Aziz Yıldırım: Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar.
Aziz Yıldırım: "Genel Kurul’a, Divan’a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar."