Aziz Yıldırım: 'Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar.'

Aziz Yıldırım: Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar.

Aziz Yıldırım: 'Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar.'
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EditörEditör
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sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Aziz Yıldırım: "Genel Kurul’a, Divan’a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar."