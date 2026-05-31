Aziz Yıldırım: 'İki santrforla prensipte anlaştık'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kocaeli’de taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "İki santrfor bu hafta veya öbür hafta açıklanır. Prensipte anlaştık" dedi.

Fenerbahçe’ye uzun yıllar başkanlık yapan ve 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’ye geldi. Yıldırım, bir otelde düzenlenen etkinlikte Fenerbahçelilerle buluştu. Etkinliğe Kocaeli’de yaşayan çok sayıda Fenerbahçeli katıldı. Başkanlık seçimi öncesi projelerini anlatan Yıldırım, kulübün sportif yapılanması, transfer planlaması ve gelecek vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Futbol aklının başında Oğuz Çetin var"

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Oğuz Çetin’in yeni yapılanmadaki rolüne değinen Yıldırım, "Oğuz Çetin, Fenerbahçe tarihinde yer almış ve taraftar tarafından ‘İmparator’ lakabı takılmış bir insandır. Oğuz Çetin öne çıkmaz. Bizim eski sporcularda böyle bir adet vardır. Onlar hiçbir zaman kendilerini göstermek istemezler, arka planda kalırlar. Oğuz hoca da onlardan biridir. Federasyonda diploma alan, bütün antrenörlerin diplomasını veren, onları çalıştıran, onlara öğreten kişidir kendisi ama arka planda, gözükmez. Oğuz kaptan, imparator, bu sistem içerisinde sporun sorumlusu olacak. Henüz adını koymadık, beraber konuşacağız. Futbol aklının başında o var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber bir oluşum yapacağız. Scout ile ilgili de çalışma yapacağız. Eski sporcular bir araya gelsin, onlardan bir ekip yapalım, dünyanın her yerini tarayalım. Şimdiden başlayalım, bir yıl sonra rapor versinler. Bizden sonra gelecek yönetimler de bundan faydalansın. Bu sistemlerin hepsini kuracağız" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi müziğini özledik"

Camiada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Biz hepimiz birlik, beraberlik içinde olursak, salonda bu ruhu getirip sahaya taşırsak, bütün camia buna sahip çıkarsa bizim başaramayacağımız herhangi bir şey yok. Biz Avrupa’da oynamayı özledik, Avrupa’da Şampiyonlar Ligi müziğini özledik" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe’nin 5-10 yıllık vizyon programını hazırlayacağız"

Kulübün geleceğine yönelik uzun vadeli planlama yapılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Geçmişi unutacağız, bırakacağız. Yeni bir çizgi, önümüze bakacağız. Fenerbahçe’nin 5-10 yıllık vizyon programını hazırlayacağız. Bir dosya haline getireceğiz. Bizden sonra gelenler de bundan faydalansınlar. Bunun içinde oyuncu takip programları, Fenerbahçe’nin tesisleşmedeki ihtiyaçları, futbolcu alımları ve mali bütçenin sistemi olacak. Her 5 senelik, 10 senelik plan yapmamız lazım. Plansız, programsız gidiyoruz. Sizin bütçeniz ile Avrupa’daki takımların arasında bütçe farkı var. Baş edemezsiniz. Çünkü iyi oyuncuyla futbol iyi oynanır. Kalite yoksa oynayamazsınız" diye konuştu.

"İki santrforla prensipte anlaştık"

Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, iki santrforla prensipte anlaştıklarını belirterek, "Acele etmeyeceğiz. Ama iki tane santrfor bu hafta açıklanır veya öbür hafta açıklanır. Prensipte anlaştık. Kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular. İkisiyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle de görüşme yapıyor arkadaşlarımız. Bazı transferler daha yapacağız. Futbol aklı dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Burada sıkıntı şu; 14 yabancı sınırı var, bizde 20 küsur yabancı var. Yeni transferlerle bu sayı 23-25 civarına geliyor, onu 14’e indirmek lazım. Biraz sıkıntılı bir pozisyon var ama aşacağız. Yerli oyuncuya da bakıyoruz. Uygun olursa onu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran’a kadar bütün her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de ilk defa, benim zamanım da dahil olmak üzere, Şampiyonlar Ligi’ne ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Yalnız Dünya Kupası var, oradan transfer yapılırsa onların geç kalma pozisyonu olabilir" dedi.

"8 senedir Alex’e hiçbir görev vermediler"

Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Alex de Souza ile ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "8 sene önce seçimde Alex’i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex’e hiçbir görev vermediler. Eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa değerlendiririz" açıklamasında bulundu.