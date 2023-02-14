Aziziye Belediyesi deprem bölgesinde

Aziziye Belediyesi, deprem bölgesi için seferber oldu. “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremin hemen ardından Hatay’a gönderilen 25 kişilik ekip ve yanı sıra iş makinaları, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında doğrudan görev alırken, Adıyaman’da ise sıcak yemek istasyonu kuruldu.

Hafta sonunda Adıyaman ve Hatay’a giderek Aziziye Belediyesi’nce yürütülen destek-hizmet çalışmalarını yerinde inceleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, depremzedeler için kurulan çadır kentleri tek tek ziyaret etti. Aziziyeli vatandaşların belediyeye ulaştırdığı yardım malzemelerinin deprem bölgesindeki dağıtımını koordine eden Orhan, deprem çocuklarıyla da özel olarak ilgilendi.

Başkan Orhan deprem bölgesinde

Aziziye Belediyesi, depremin hemen ardından Hatay’a iş makinalarıyla birlikte 25 kişiden oluşan ekip göndermişti. Adıyaman’da ise 7/24 hizmet veren sıcak yemek istasyonu kuran Aziziye Belediyesi, oluşturulan çadır kentlere de tüp ve ısıtıcı dağıttı. Yardım malzemelerinin dağıtımını Adıyaman’da bizzat koordine eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yine buradaki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren Aziziye Belediyesi ekipleriyle de bir araya geldi. Deprem bölgesinde ortaya koydukları mücadele ve çabalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Orhan, daha sonra depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’a geçti.

Bunun da üstesinden geleceğiz

Hatay’daki temasları kapsamında Aziziye Belediyesi ekipleriyle buluşan Orhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı, personeline moral ve motivasyon aşıladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye’nin tek yürek halinde seferber olduğu deprem bölgesinde yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti. Başkan Orhan, Adıyaman ve Hatay temaslarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Yaşadığımız büyük acıyı kelimelerle tarif etmek elbette çok zor. Ancak millet olarak bunun da üstesinden geleceğiz. Adıyaman ve Hatay’da Aziziye Belediyemizin ekiplerini konuşlandırmış durumdayız. Hatay’da iki ayrı ekibimiz, Adıyaman’da bir başka ekibimiz canla başla görev yapıyor”

Yüreğimiz deprem bölgesinde

Başkan Orhan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Bunlara ilaveten Adıyaman kent merkezinde sıcak yemek istasyonu kurduk. Çadır kentlere yerleştirilen depremzede vatandaşlarımıza, sağlık ekiplerine ve güvenlik görevlilerine günün her saatinde sıcak yemek imkânı sunuyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Türkiye’mizin kalbi deprem bölgesinde atıyor, milletimizin yüreği deprem bölgesi için çarpıyor. Millet olarak bu zor günleri de aşacağız, bu badireyi de atlatacağız. Devletimizin tüm kurumları gibi, Aziziye Belediyesi olarak bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacak ve buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız”