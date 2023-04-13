Azmin zaferi

Vücut geliştirmede Türkiye’yi yurtdışında temsil eden Demircan Alakaş isimli sporcu, sağ eli kırılıp alçıya alınmasına rağmen çalışmalarını aksatmayıp Türkiye ikincisi oldu. Alakaş, milli takıma seçilerek, Mayıs ayında İspanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Alçılı kolla çalıştı

Alçılı eliyle çalışmalarını aksatmayan Alakaş, "2023’te tekrar sahnede olmak için hocamla beraber planlamalar yapıp harekete geçtik. Ama hiç beklemediğim bir anda yaşadığım talihsizlik sebebi ile sağ elim kırıldı. Vücut formumun en zirvesinde iken yaşadığım bu talihsizlik beni moral, motivasyon olarak yerle bir etti. Ne antrenman yapabiliyordum, ne de mental olarak sağlıklı bir psikolojiye sahiptim. 1 Nisan’daki Türkiye Şampiyonası için alçılı kolumla çalışmalara başladım. Ya ünvanımı koruyacaktım ya da Türkiye Şampiyonu olacaktım. Yarışacağımı sosyal medya hesabımda duyurduğum da insanların; ’2,5 ayda hazırlanamazsın, yetişmez, imkansız, ağırlık kaldıramayacaksın ne podyumu’ cümlelerini duydum" dedi.

31 Aralık’ta hastaneye gidip alçısını çıkartan Alakaş, podyuma iki gün kala, yarış alanına gidip tartı-kayıt işlemlerine

başladı. Alakaş, "1 Nisan 2023 Cumartesi günü; alçımı çıkardıktan sonraki 2,5-3 aylık hazırlık sürecimle tekrardan ünvanımı koruyup, Türkiye Büyük Erkekler Fizik (-1.76 cm) sikletinde ikincisi oldum. Milli takıma seçilerek, Mayıs ayında İspanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na katılmak için hak kazandım. Şimdi ise tüm Avrupa’ya İstiklal Marşı’mızı dinletmek için mücadele ediyorum" dedi.