Azmin zaferi...29 yıl sonra ayağa kalkıp röportaj verdi

Bursa’da 29 yıl önce yaşadığı trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 25 ve 26.dönem Ak Parti Milletvekili Bennur Karaburun, kök hücre tedavisi, epidural stimülasyon ve fizik tedavi sayesinde yeniden ayağa kalkmayı başardı. Yürüyebilmek için robot desteğiyle her gün yürüyüş ve egzersiz yapan 52 yaşındaki Bennur Karaburun, "Beynim artık bacaklarıma komut verebiliyor. Yataktan düşmeyi becerebiliyorum. Buna herkes üzülürken ben çok mutlu oluyorum. 29 yıl sonra ayakta olmak mutluluk yaşattı" dedi.

Tedavi sürecinin ardından Doruk Nilüfer Hastanesi’nde yürüme robotu desteğiyle adım atmaya başlayan Karaburun, hayatında ilk kez ayakta röportaj verdi. Bu tarihi an, hem sağlık camiasında hem de kamuoyunda büyük sevinç uyandırdı. Karaburun, "29 yıl sonra ayakta durmak, hele ki ayakta konuşmak tarif edilemez bir duygu" diyerek duygularını paylaştı. Tedavi sürecinde emeği geçen doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bir şirkette yöneticiyken geçirdiği trafik kazasıyla omurilik felçlisi olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bennur Karaburun’u Türkiye, 2013 yılının sonbaharında sağanak yağmur altında elinde şemsiye olan bir gencin, tekerlekli sandalyede kendisine yardım ettiği anlar ile tanıdı. Fotoğraf sayesinde hayatı değişen, AK Partinin 25’inci ve 26’ıncı dönem Milletvekilliğini de yapan Bennur Karaburun Ateş, geçtiğimiz yıl aldığı kök hücre tedavisinin meyvelerini toplamaya başladı. "Spiral Kord Stimülasyonu ve Kök Hücre nakli sonrası ilk kez geçtiğimiz yıl ayağa kalkan Karaburun’a 1 yıldır Doruk Nilüfer Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde robotlar eşliğinde tedavi uygulanıp yürüyüş yaptırılıyor.

Yürümeye yardımcı robot ile yapay zeka destekli simülasyona bakarak yürüyüş yapan Karaburun, simülasyondaki yürüyüş yapan kız çocuğunun kendisine benzediğini bu sebeple bu simülasyonu tercih ettiğini söyledi.

2 dönem yaptığı milletvekilliği görevi boyunca hiç bir zaman ayakta kamera karşısına geçemediğini anlatan Bennur Karaburun Ateş, yıllar sonra ayakta röportaj vermenin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. İlk ayakta yaptığı röportajı da 2013’ün eylül ayında olduğu gibi kendisini ilk kez fotoğraflayan İHA muhabiriyle 13 yıl sonra yine eylül ayında yapan Karaburun, robotun kendisine çok faydalı olduğunu cihazla birlikte yürüyüşe kendisinin de katıldığını, beyniyle bacaklarına komut verdiğini ve bacaklarının içerisinde kaslarının kımıldadığını söyledi.

"Yataktan düşebildiğime çok sevindim"

Gün içerisinde yaptığı hareketleri gece uyurken de yapmaya başladığını aktaran Bennur Karaburun Ateş, "Geçen akşam nasıl yaptım bilmiyorum ama gece uyurken yataktan dönerek kendimi yere düşürmeyi başardım. İlk başta herkes şaşırdı panik oldu, nasıl oldu diye korktular ama açıkçası ben kendimi yataktan atabildiğim için çok sevindim" dedi.

155 bin omurilik felçlisinin umudu oldu

Doruk Nilüfer Hastanesi’nde bulunan termal havuzda yüzmeye başladığını da aktaran Karaburun, "Şifalı sularda sırtüstü yüzüp egzersiz yapıyorum. Bacaklarım küçük küçük katılım sağlıyor ancak sırt kaslarım ile kol kaslarımın geliştiğini görmek çok güzel bir duygu, bu beni daha çok kamçılıyor doğrusu bir adım daha fazla atabilirim, biraz daha ileriye gidebilirim diye düşünüyorum. Bu sadece benim için değil Türkiye’de yaşayan 155 bin omurilik felçlisi kardeşimin umudu olduğumun da farkındayım. Onların umutlarını da yeşertiyorum. Umutsuzluğa kapılmamız lazım. Gerçekten de gayret ettiğimizde bir şeylerin olduğunun farkına varıyorsunuz. Bu anlamda ben Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Meclis Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bana ilk omurilik pili takıldığında "Biz İHA yapıyoruz, SİHA yapıyoruz, pilde de yazılım var neden bu pili de yapmayalım denildiğinde Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız çok büyük bir destek gösterdiler. Biz bu pilin gelişimi için artık Türkiye’de çalışmaya başladık. Sağlık Bakanlığımıza bağlı yerli ve milli olarak bu pili üretmeye başlıyoruz. Bunun çalışması var. Sağlık Bakanımız; hocamıza "sana iki sene süre veriyorum" dedi. 2 sene çalışacaklar onlar da. Daha iyisini daha güzelini yapacağız Allah nasip ederse. Benim doktorum ameliyat esnasında onların teknik tabirleri ile bu tel biraz daha uzun olmuş olsa belki başka kas guruplarına da hitap edebiliriz" diye yorumları var. Dolayısıyla biz bunu yerli ve milli yaptığımızda eksikleri de tamamlayarak daha güzelini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bu pil devreye girdiğinde 155 bin omurilik felçlisi kardeşimize de şifa olacak. Tabi bunu sadece Türkiye olarak düşünmememiz gerekiyor. Epidural Sinir Stimülasyon cihazı dünyanın sayılı yerlerinde yapılıyor. Türkiye’de de yapılmaya başlandı. Tabi bunu yerli ve mili olarak yaptığımızda uluslararası sağlık turizmini de ayağa kaldıracak. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize şifa olacağına inanıyorum" dedi.

"Boyumun bu kadar uzun olduğunun ilk kez fark ediyorum"

Yıllar sonra ilk kez ayakta kamera karşısına geçen Bennur Karaburun Ateş İHA muhabirinin "ayakta röportaj vermek nasıl bir duyguymuş" sorusuna, "Hakikaten çok farklıymış, genelde hep aşağıdayım. Açıkçası boyumun bu kadar uzun olduğunu yeni fark ediyorum. Çok güzel bir duygu" diyerek cevap verdi.

Karaburun, sözlerini şöyle sürdürdü: "29 yıldır omurilik felçlisiyim tekerlekli sandalyedeyim. Bu anlamda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu noktaya onlar sayesinde geldim. Tam 1 yıl önce yine 26 eylülde yani bu gün kaslara yönelik bir çalışma yapılmıştı. Elektrotlar aracılığıyla kaslara sürekli bir akım geliyor. Akımla birlikte kaslar uyarılıyor. 29 yıl az bir zaman değil zaman içerisinde tüm kaslarım erimişti. Şimdi tekrardan sil baştan kaslar yerine gelmeye başladı. Dolayısıyla yeni ileti kanalları açılmaya başladı. Sol tarafımın sağ tarafıma göre daha iyi olduğunu gözlemleyerek ilerlemeyi daha net kaydettiğimi görüyorum. İnşallah süreç böyle giderse daha da iyi olacağıma inanıyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Rabb’im ne eylerse güzel eyler"

Bennur Karaburun Ateş’in tedavisi ile ilgilenen Doruk Nilüfer Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elif Aksakallı Omurilik pili sayesinde ileti gitmeyen kaslara iletinin gittiğini belirterek, tedavi sayesinde gövde ve bacak kontrolünü daha kolay sağladıklarını söyledi. Dr. Aksakallı, "Uzun yürüme cihazı ile hastamızı ayağa kaldırdık. Ağırlık ve denge çalışmalarını yapıyoruz. Robotik rehabilitasyon ile de yeni sinir köprülerinin oluşması için bir desteğimiz oluyor. Havuz içi rehabilitasyon süreci var tabi bu süreçler hiç te kolay değil. Hastanın azmi çalışması hepsi bize bu süreçte bize yardımcı oluyor. Bennur hanımın yaralanması çok üst düzey bir yaralanma bu seviyede çoğu hasta zaten tekerlekli sandalyede devam ediyor ama biz güzel bir seviyedeyiz. Omurilik pili sayesinde daha aşağıdaki kaslara ileti gittiği için biz gövde bacak kontrolünü sağlayabiliyoruz. Umarım daha da iyi sonuçlar alırız" şeklinde konuştu.

Prof Dr. Şüheda Özçakır ise "Biz burada hastalarımıza uygun bir muayene ve ardından fizik tedavi programı uyguluyoruz. Hastalarımızı ayrıntılı muayene sonrasında kişiye özel havuzlarımızda fizik tedavi programı uyguluyoruz" dedi.