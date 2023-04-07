Azure Grup, Borusan Holding'e karşı

Borusan Holding ile Azure Şirketler Grubu arasında başlayan hukuki dava sonuçlandı. Azure Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, “Borusan Holding ile 2019 yılından beri devam eden haklı davamızda adalet tecelli etmiş ve hak yerini bulmuştur. Yüce Türk Adaletine teşekkür ederiz” dedi.

2019 yılında Borusan Holding ile Azure Şirketler Grubu arasında başlayan hukuki dava sonuçlandı. Azure Şirketler Grubunun haklı görüldüğü davada Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül ile süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen 3,5 yılda maddi ve manevi çok fazla kayıplarının olduğunun altını çizen Erkan Gül şu açıklamalarda bulundu:

“Borusan Holding ile 2019 yılından beri devam eden haklı davamızda adalet tecelli etmiş ve hak yerini bulmuştur. Yüce Türk adaletine teşekkür ederiz. 3,5 yıl süren bu zorlu süreçte Türk adaletine ve Allah’ın adaletine sığındık, sabrettik ve bu mücadelemizde öğrendik ki dünyada bir hak vardır ve bu hak kuvvetin üstündedir.

Ancak bu süreçte, maddi ve manevi zarara uğrayan sadece Azure Şirketler Grubu olmamıştır. Buradan ekmek yiyen yüzlerce kişi ve aileleri, burs verilen öğrenciler, kurmuş olduğumuz dernek, destek verdiğimiz vakıf ve kurumlar, yaptığımız yatırımlar ve çektiğimiz yabancı yatırımcıların kaybı ile Türkiye’nin milli geliri de zarar görmüştür.

Borusan bizimle ilişkilendirdiği ve kendi bünyesinde çalışan genel müdür pozisyonuna kadar birçok kişiye süreçle ilgili farklı ithamlarda bulunarak kendi çalışanlarına dahil haksızlık ederek mağduriyet yaşatmıştır. Adalet haklının yanında olarak tüm bu asılsız ve haksız suçlamalara gerekli cevabı vermiştir.

“Gerekli ve alakalı tüm mercilere şikâyette bulunduk, adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Biz grup olarak, çalışanlarımız, tüm dostlarımız, en önemlisi ailemiz üzerinden, maddi ve manevi baskı gücünü kullanan Borusan Şirketler Topluluğu ve ailesinden, hakkımızı aramak üzere dava haklarımızı kullandığımızı ve kullanacağımızı, bu bağlamda tazminat davası açtığımızı belirtmek isterim.

“Yorulduk, yıprandık ama hakkımızdan asla vaz geçmedik”

“Bu fırsattan istifade, Borusan’a destek vermek için organize olmuş ve Borusan davasını emsal göstererek şahsım veya şirketimin hiçbir ilgisi olmayan, akla hayale sığmayan iddialarla, basit bir A4 kâğıdına sahte evrak düzenleyerek bir dava yaratmaya çalışan Globalink Unimar şirket yetkilileri ve avukatları sırf Borusan ismi kullanılarak algı oluşturulmaya çalışmıştır.

Dosyada gizlilik kararı aldırılmış ama detayları basına verilmiş olan haksız şikâyette bulunan Globallink Unimar’a karşı maddi ve manevi tazminat davası açarak, sahte evrak düzenlemekten ve yalan iddialardan haklarında Cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunduğumuzu değerli kamuoyuna duyurmak ve bilgilendirmek isteriz.

Zor günleri geride bıraktık. Bu süreçte bir an bile şüphe etmeden yanımda duran değerli ailem, çalışma arkadaşlarım, dostlarıma ve değerli ağabeyim Av. Mehmet Şekip Mosturoğlu ve tüm ekibine teşekkürü bir borç bilirim. Onlar güçlünün değil, Haklının yanında olmayı seçmişlerdir.”