B Kafe'de servisler Varank'tan, hesaplar başkandan

Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştiraki B Kafe’yi ziyaret eden TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, barista önlüğü takıp gençlere kahve yaptı. Varank’ın yaptığı kahveleri servis eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise gençlerin hesabını da kendisi ödedi.

Gazze’de yaşanan vahşet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük tepki toplarken, uluslararası zincir markaları boykot eylemleri, yerel markalara yönelme eğilimini hızlandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Burfaş Kafeler ile ‘Hızlı kahve’ konseptini şehre kazandırmaya devam ediyor. Tarihi Çarşıbaşı Meydanı başta olmak üzere Altıparmak Millet Kıraathanesi, Merinos Parkı ve Kent Meydanı bölgesinde bulunan mekanlar, kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasıyla özellikle gençlerden büyük ilgi görüyor.

Barista önlüklerini giydiler

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’ndaki Burfaş Kafe’de barista önlüklerini giyerek tezgahın başına geçti.

Hesaplar Başkan Alinur Aktaş’tan

Mustafa Varank, Alinur Aktaş ve Davut Gürkan özellikle gençlerin yoğunlukta olduğu müşterilerden siparişleri alıp kahveleri hazırladı. Hesapları Başkan Alinur Aktaş öderken vatandaşlar hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Varank, Burfaş Kafelerin son dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın vizyoner bakış açısıyla hayata geçtiğini belirterek, "Özellikle İsrail’in Gazze’deki mazlum Filistinlilere yaptığı zulüm sonrasında bunu açıkça destekleyen markalara aslında bir tavır göstermek açısından açılmış bir kafelerdir” dedi.

Üçte bir fiyata kahve

Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’ndaki Burfaş Kafe’nin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Varank, “Fiyatlarımız uygun. O malum markaların üçte biri fiyatlara ürünler var. Vatandaşlarımız buraya gelip keyifli bir şekilde vakit geçirirken farklı lezzetleri de tadabiliyorlar. Şu an 4 tane Burfaş Kafemiz, Bursa’nın farklı yerlerinde hizmet veriyor. Başkanımızın hedefi, hızlıca 5 tane daha kafeyi açmak. Asıl nihai hedef, Bursa’nın her ilçesinde Burfaş Kafe’nin olması ve vatandaşlarımıza hizmet etmesidir” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik

Varank, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek “Tüm Bursa’yı hatta Bursa’ya gelen turist misafirlerimizi Burfaş Kafe’lere bekliyoruz. Kaliteli ürünlerimizden tatsınlar, güzel vakitler geçirsinler. Bu hizmeti yaygınlaştıracağız. Hem bu işi başlattığı ve sürdürdüğü için hem de bu deneyimi bize yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Başkanımız hizmet ettiği müşterilerimize kendi cebinden ikram etmek istedi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

Lezzet ve kalite gayet iyi

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamın bir uyanışa vesile olduğunu vurgulayarak vatandaşların uluslararası zincir mağazaları protesto ettiğini söyledi. Gençler arasında kahve kültürünün yaygınlaştığının da altını çizen Aktaş, “Bizler de farklı noktalarda sosyal tesis işleten kurumumuzun, Burfaş Kafe adında yeni bir hizmet sunmasını istedik. Lezzet ve kalite gayet iyi. Fiyatlar üçte bir” diye konuştu.

Geçmişle geleceğin buluştuğu yer

Aktaş, Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’nı da içine alan Hanlar Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer aldığını söyleyerek, “Burası geçmişle geleceğin, modernitenin buluştuğu bir yer. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hanlar Bölgesi’nde bir modern kafemiz var. İnsanlarımız bu tarihi ortam içerisinde kahveleri içme, pastalarını yeme imkanı buluyorlar. Eski Stadyumun bulunduğu Millet Kıraathanesi yanında, Merinos Parkı içerisinde ve Kent Meydanı’nda da Burfaş Kafelerin hizmet verdiğini hatırlatan Aktaş, “Bizler başka nerelere açabiliriz buna bakıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mudanya’da, ay sonuna kadar da İnegöl’deki kafemizi açacağız. Yıl sonuna kadar 5 tane daha geliyor” şeklinde konuştu.