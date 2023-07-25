B-KidZanian üyeleri, Meksika donanma gemisini ziyaret etti

KidZania İstanbul, Cumhuriyetin 100’üncü yılı şerefine Türkiye’ye gelen Meksika Donanma Gemisi ARM Cuauhtémoc’a ziyaret düzenledi. B-KidZanian üyelerinin katılımıyla 21 Temmuz tarihinde gerçekleşen gezide çocuklar, gemi kaptanı ve mürettebatından denizcilik mesleğini deneyimlediler.

Çocuklar ülkesi KidZania’nın ortaya çıktığı topraklardan gelen Meksika Donanma Gemisi, Cumhuriyetin 100’uncu yılında İstanbul Sarayburnu Limanı’na demir attı. KidZania İstanbul’un 100 B-KidZanian üyesi, Meksika Donanma Gemisi ARM Cuauhtémoc’da denizcilik mesleği ile tanıştı.

Meksika Donanma Gemisi ARM Cuauhtémoc’a ziyaret imkânı bulan B-KidZanian üyeleri, bu gezide, diğer ziyaretçilere kapalı olan bölgeleri de gezebilirken eşsiz deneyimlerle dolu unutulmaz anlar yaşadılar.

BKidzanian Sadakat programıyla daha fazla eğlence

BKidZanian programına üye olan kişiler “Onaylı”, “Ayrıcalıklı” ve “Seçkin” olmak üzere üç seviyede paZZport’a sahip oluyor. PaZZport seviyesine göre aktivitelerde daha çok kidZos (KidZania para birimi) kazanabiliyor. BKidZanian üyeleri dünyada ziyaret ettikleri her bir KidZania için paZZport’larına özel hologramlı bir etiket yapıştırılıyor ve KidZania’lardaki seçilmiş aktivitelere katılmaları durumunda özel etiket kazanarak daha fazla heyecan verici ayrıcalık şansı elde ediyorlar. Ayrıca, BKidZanian üyeleri sahip oldukları paZZport ile her yıl düzenlenen CongreZZ araştırmasına katılarak dünya sorunlarını çözme temsilcisi olarak yer alabiliyor.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı

Cumhuriyetimizin 100’uncu yılında İstanbul’a demir atan Meksika Donanma Gemisi ARM Cuauhtémoc, 38 yıllık hizmet süresi boyunca 400.000 deniz milinin (700.000 km) üzerinde seyir yaptı. Gemi, Meksika hükümetinin tüm dünyadan çocuklara denizcilik mesleğini tanıtma amacını gerçekleştiriyor. Askeri öğrencilerin denizcilik becerilerini geliştirmek için kullanılan bir yelken eğitim gemisi olan ARM Cuauhtémoc, ziyaret ettiği her limanda Meksika’nın elçisi olarak görev alıyor ve dünya genelinde birçok uluslararası etkinliğe düzenli olarak katılım sağlıyor. Gemi İstanbul ziyaretinden sonra rotasını İtalya’ya çevirdi.