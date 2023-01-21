Baba Onkardeşler'e son görev
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZTARIM A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler'in babası Halil İbrahim Onkardeşler hayatını kaybetti.
Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Halil İbrahim Onkardeşler, Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere vasiyeti üzerine Giresun Eynesil İshaklı Köyü’ne götürüldü.
Cenazeye Silivri Belediye Eski Başkanı Özcan Işıklar, Silivri CHP İlçe Başkanı Berker Esen, Onkardeşler’in Silivri Belediyesi’ndeki eski çalışma arkadaşları ve birçok CHP’li katıldı.