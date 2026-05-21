Baba ve oğlu öldüren sanık: 'Değil ölümlerine, cezaevine girmelerine bile razı değildim'

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sattığı otomobilin parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren ve kanser hastalığı nedeniyle tahliye olan 76 yaşındaki İzzet Kalyon’un yargılanmasına devam edildi. Sanık Kalyon, "Öldürme amacıyla hareket etmedim. Değil ölümlerine, cezaevine girmelerine bile razı değildim" dedi.

Olay, 3 Temmuz 2025’te Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 220. Cadde’de meydana geldi. 76 yaşındaki İzzet Kalyon, olaydan yaklaşık 10 ay önce otomobilini 1 milyon 600 bin liraya sattığı ancak parasını alamadığı Aykut Canımoğlu (30) ve babası Mehmet Canımoğlu (60) ile karşılaştı. İddiaya göre; açılan davaya neden katılmadıklarını ve parasını ne zaman ödeyeceklerini soran Kalyon ile baba oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hakarete maruz kaldığı ve öldürülme korkusuna kapıldığı öne sürülen Kalyon, tabancasıyla ateş ederek baba ile oğlunu vurdu.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen sanık Kalyon, mevcut kanser hastalığı nedeniyle cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi.

"Ölümlerine değil, cezaevine girmelerine bile razı değildim"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2. celsesine, sanık İzzet Kalyon, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık Kalyon, "Öldürme amacıyla hareket etmedim. Değil ölümlerine, cezaevine girmelerine bile razı değildim. Ben sadece paramın peşindeydim. Ben onları vuracak olsan neden haklarında dava açayım? Baba ve oğul birden üstüme geldi. İkisinin de silahlarının olduğunu biliyordum" dedi.

Mahkeme heyeti; sanık Kalyon’un, maktullerin ailelerinin ikametlerine 500 metreye kadar yaklaşmamasına ve ailelerle herhangi bir iletişim aracıyla irtibat kurmamasına hükmederek duruşmayı erteledi.