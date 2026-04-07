Baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlu, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Mutlu B. ile Zeki Yıldız kahvehane önünde karşılaştı. İddiaya göre Zeki Yıldız, oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız ile birlikte Mutlu B.’yi darbetti. Bunun üzerine Mutlu B., yanında bulunan silahla baba ve oğullarına ateş açtı. Olayda Zeki Yıldız ile oğlu Semih Yıldız hayatını kaybederken, Melih Yıldız ise yaralandı. Şüpheli Mutlu B., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cenazeler Narlıca’da defnedildi

Hayatını kaybeden Zeki Yıldız ile oğlu Semih Yıldız’ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Narlıca Mahallesi’ne getirildi. Baba ve oğlu için Narlıca Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeler, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.