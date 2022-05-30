Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Olay, Silivri’de Endülüs Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Baba Vural Sert (47) ve oğlu Muhammet Sert yolda yürüyordu. Bu sırada İsmail I. (60) ile baba Vural ve oğlu Muhammet Sert arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen İsmail I., baba ve oğluna bıçakla saldırdı. Bu sırada Muhammet Sert elindeki plastik boruyla sürücü İsmail I.'ya karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan baba ile oğlu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmail I. ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olurken, baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.