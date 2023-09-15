Babaannesi yaralayıp, halasının öldüren zanlı tutuklandı

Bursa’da aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesen, halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı. Halanın cenazesi ise yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verilirken, katil zanlısı yeğen ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Harçlık vermediği için babaannesi Sabriye Balaban bıçakla yaralayan ve aynı bıçakla halası Safiye Vardar’ın boğazını keserek ölümüne sebebiyet veren Yiğit B. (24), polis ekiplerince takip sonucu yakalandı. Hala Safiye Vardar’ın cenazesi Demirtaş, Sakarya Mahallesi’ndeki Merkez Camiinde öğle namazını müteakip yakınları tarafından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yiğit B. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.