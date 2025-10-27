Babaeski'de 'Şalvar Gecesi' renkli görüntülere sahne oldu
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde düzenlenen "Şalvar Gecesi" etkinliğinde rengarenk şalvarlar giyen kadınlar doyasıya eğlendi.
Etkinlik, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde düzenlendi. Etkinliğe katılan kadınlar, rengarenk şalvarlar giydiler. Müzikler eşliğinde oynayan kadınlar, doyasıya eğlendi. 7’den 70’e her yaştan kız çocuklarının ve kadınların katıldığı şalvar gecesinde, dakikalar ilerledikçe eğlence zirveye ulaştı.
Rengarenk şalvarların renkli görüntüler oluşturduğu geceye katılan kadınlar, bu eğlenceyi geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.
Şalvar gecesi etkinliğine katılan vatandaşlardan Hilal Yalvaç Zehin, "Bu güzel gecede Trakya yöremize ait şalvarlarımızı giyip bir araya geldik. Amacımız, geleneksel kıyafet kültürünü unutturmamak ve kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirmek. Karahalil Beldesi Şalvar gecemize katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.