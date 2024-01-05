Babaeski'de 'Verem Haftası' programı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 76. Verem Eğitimi Farkındalık Haftası etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi.

Babaeski Cumhuriyet İlkokulu çok amaçlı salonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Banu İşler, kurumların personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Verem Eğitimi Farkındalık Haftası boyunca, vatandaşların ve kurum personellerinin bilgilendirilmesine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile önleyici ve koruyucu çalışmalar hakkında bilgiler verildi.