Babaeski'de 3 araç birbirine girdi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Babaeski’nin Fatih Caddesi’nde meydana geldi. 3 otomobilin birbirine girdiği kazada, olay yerine Babaeski itfaiye ekipleri ile beraber polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili fikir dahi yürütemedi.

Olay yeri kamera kayıtları incelemeye alınırken, kazayla ilgili adli işlem başlatıldı.