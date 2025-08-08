Babaeski'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköy mevkisinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy’de bulunan ağaçlık alanda nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden, Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Kırklareli Orman Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.