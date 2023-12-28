Babaeski'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme eğitimi verildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuya ilgili olarak yapılan açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu Müdürlüğü’nde konaklayan 21 öğrenci ve çalışan 2 memura Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Eda Bayrak ve Ruh Sağlığı Birimi personeli Ebe Burcu Aydın tarafından, Bağımlılıklarla Mücadele, Tütünle Mücadele ve Uyuşturucuyla Mücadele konularında bilgilendirme eğitimi verildiği bildirildi.