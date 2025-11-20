Babaeski'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, D55 karayolu Nacak köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki beton mikseri ile 39 ADF 310 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.